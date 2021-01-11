Сейчас все смеются над Америкой: вот мы, наконец, увидели, что такое Демократическая Система и Политическая Зрелость Нации, Ответственный Лидер и Честные (эталонные) выборы. 200 лет США не устают учить весь Мир - но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. "Угодно на себя примерить?"

Мотивы торжествующих издевок понятны: слишком назойливо и самодовольно Училка всем мораль читает. И если у нее самой задралась вдруг юбка - ну, как тут не посмеяться... И все же пафосно возглашать: "и будет твоей Америке кирдык" и сладострастно подсчитывать "своим бревном" соринки в чужом глазу - жалкое занятие. Однако про "банановую республику" сказал экс-президент Буш, "пробили дно" - слова сенатора-республиканца Д. Корнина. Вообще: "антиамериканизм" - это теперь ЧТО? Ну, раз ЕДИНЫХ США просто НЕТ. Трудно в ситуации ДВУХ ПОЛЯРНЫХ Америк не быть "антиамериканистом"...

Выборы в США были нагло фальсифицированы, как и ВСЯ американская "судебная лжесистема". Говорить так, это - "антиамериканизм" или "американский патриотизм" или это теперь синонимы?

Как обнулить Президента США: просто отключить от Твиттера

Президент США - сорвавшийся с катушек шоумен, который натравил толпу на Конгресс, и тут же, "сделав Скандал великим", удрал с "недо-майдана"... пообещав мирно передать власть "фальсификаторам". Сказать так, это - "антиамериканизм" или "американский патриотизм" или это теперь синонимы? Конечно, апологеты США возражают. Да НИЧЕГО вообще не произошло. Некоторое чисто внешнее сходство с "Цвет-мет-революцией" - а по сути все другое. Просто "Мы, Народ США" ЗАКОННО и без оружия пришли в гости в Капитолий к слугам народа. Да, "вошли вместе с дверью", но мирно ушли. И вообще - все это (как всегда!) только усилит США и показывает ПРОЧНОСТЬ их Системы. Система открытая, власть легитимна (но не сакральна!), а в целом этот эпизод - урок и Успех Демократии! Не лакированной, а живой. "Оправдания" на редкость беспомощны. Незваные гости вломились, грубо ломая все правила. "Пришли" в Конгресс как раз потому, что считают власть в своей стране НЕЛЕГИТИМНОЙ - выборы подтасованы, а суды (включая Верховный!) отказались рассматривать иски, т.е. судьи, так или иначе, коррумпированы! Про этот Заговор пишут десятки миллионов граждан США и многие вне США. Да, Большой Успех Демократии... Впрочем, один "успех" у США (как и лично у Трампа) есть: ведя "адскую битву", теряя репутацию, лишний раз попасть в Центр Внимания Мира, повысить свою желтую пиар-капитализацию.

В общем, не было "попытки путча" ("Мятеж" не смог бы кончиться удачей: удачный НАЧИНАЕТСЯ иначе!"), а всего лишь "шоу ряженых". Болтая про "фальсификации", никто в США морально не готов к "Майдану". Вот если отчуждение людей от власти и элит будет нарастать, как и Холодная Война двух Америк, тогда, и правда, неизвестно во что Вирусы Злобы мутируют.

Кричащая иррациональность происшедшего - просто СИМПТОМ. Один из многих признаков Трещины в Сияющем Холме. И это для нас, России, совсем не "хорошо", а тревожно, опасно. Какие бы не были у наших государств пиар-полит-конфликты, но игры с нулевой суммой - нет. Скорее, есть Общая Лодка, а то и "подлодка".

После любых дурацких шоу, ведь никуда не денется Гарвард и Калтех, Силиконовая долина и Голливуд, Эппл и Амазон, мировые тренды и бренды - весь Креативный Центр и Мотор Прогресса. Да, как положено любому Прогрессу, он противоречив, идет зигзагами, многим наступает на ноги, непонятен, груб, навязчив, часто опасен и вообще Всадник-без-головы - куда, на какой поворот вылетит завтра, сам понятия не имеет и сотни "футурологов" со своими "математическими моделями" тоже не знают... Но не видно реальной Альтернативы - ни этому прогрессу, ни тем самым США, в качестве "прогрессора", самого большого Центра Всемирного Тяготения в Науке-Технологии-Финансах-Информации. Китай уже обогнал их по ВВП, но непохоже, что в обозримой перспективе станет Пионером в науке, технологиях (включая технологии бизнеса), информации в такой же мере, как США. От того, что случается и случится в другой стране, мы, Россия, почти не зависим. От того, что случится в ЕС, Китае, США, - зависим. От США - очень сильно. И мы, и весь Мир. Вспомним ЧЕМ обернулся для Мира экономический крах на Уолл-стрит в 1929-м! А ведь тогда роль США была куда меньше, чем сейчас.

СМИ превратились в "мафию пропагандонов"

Конечно, США - сложнейшая Социально-политическая Система, части которой достаточно автономны. Например, "Трампо-цирк" никак не отразился на рынке: пока в Капитолий рвалась толпа, акции на Нью-Йоркской бирже рвались вверх. Экономика совсем не прямо связана с политикой. Однако подспудно политический раскол и, что еще важнее, моральный тупик Нации неизбежно скажутся на ВСЕЙ Системе. Проблемы США всем известны. Демография: размывается Белое большинство. Сейчас белые составляют 60 процентов населения, по оценкам, в 2045 г. их будет меньше половины. Социальная: размывается Средний класс, его доля и его ценности. Политика: в обеих партиях размывается Центр, тон задают "бешеные", их форма существования - только взаимная истерика. СМИ превратились в "мафию пропагандонов", "цензуру политкорректных мыслей", а сейчас мы видим, как обнулить Президента США: просто отключить от Твиттера. Экономика - она растет за счет денежных вливаний бюджета, а эту халяву придется когда-то оплатить.

Итак, начало того самого "Конца Истории", Истории США - Нового Рима? Или все же "перезагрузка Цивилизации" в соответствии с новыми технологиями, в том числе социальными, при которой сохранится... сохранится что именно?