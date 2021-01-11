Лукашенко обсудил ряд экономических перспектив и проектов

Позитивную динамику работы в истекшем году удалось продемонстрировать, судя по докладу в понедельник управляющего делами президента Беларуси Виктора Шеймана, предприятиям, которые курирует структура главы государства. Об этом информирует источник в администрации Александра Лукашенко.

Как стало известно из доклада президенту, только выручка в 2020 году от реализации продукции составила 2,6 млрд белорусских рублей. Аналитики отмечают, что речь идет о росте, который составил в минувшем году более 140 процентов. Но прежде всего, как и следовало ожидать, хорошие результаты зафиксированы у аграрного сектора экономики. Положительно оценивается и работа ряда отраслей промышленности и строительства, в которых отмечается рост объемов производства. Правда, более скромные результаты показали туристическая отрасль и общественное питание, что связано, по оценке экспертов, с пандемией коронавируса в мире.

Зато определенный оптимизм вызывают в правительстве цифры итогов во внешней торговле. В частности, стало известно, что здесь положительное сальдо в минувшем году составило около $150 млн.

Затронул в своем отчете Шейман и положение с партнерскими связями на африканском континенте. В частности, он доложил президенту о заключении контракта на поставку техники и о проработке очередного договора. Прорабатывается и вопрос о строительстве тракторного завода в одной из стран региона.

Кроме того, уточняют новостные порталы, Александр Лукашенко и Виктор Шейман обсудили подготовку к предстоящему Всебелорусскому народному собранию, намеченному на предстоящий февраль.