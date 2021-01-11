В мире
11.01.2021 11:44
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко встретился с главой Международной федерации хоккея

Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

С обсуждения актуальной темы мировой повестки дня - борьбы с пандемией коронавируса - началась в понедельник во Дворце Независимости в Минске встреча Александра Лукашенко с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем, передает пресс-служба главы государства республики, уточняя, что высокий гость и президент Беларуси уже переболели в истекшем году COVID-19.

Фото: AFP
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"Мы с тобой переболели - можем здороваться как угодно", - гостеприимно приветствовал Лукашенко своего визави. Как президента федерации и личного друга Беларуси глава государства заверил Рене Фазеля, сообщают новостные порталы, что в стране не существует никакой опасности по любым вопросам - "ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают" в гости.

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