Лукашенко встретился с главой Международной федерации хоккея

С обсуждения актуальной темы мировой повестки дня - борьбы с пандемией коронавируса - началась в понедельник во Дворце Независимости в Минске встреча Александра Лукашенко с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем, передает пресс-служба главы государства республики, уточняя, что высокий гость и президент Беларуси уже переболели в истекшем году COVID-19.

"Мы с тобой переболели - можем здороваться как угодно", - гостеприимно приветствовал Лукашенко своего визави. Как президента федерации и личного друга Беларуси глава государства заверил Рене Фазеля, сообщают новостные порталы, что в стране не существует никакой опасности по любым вопросам - "ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают" в гости.