Малышева спрогнозировала судьбу коронавируса в России в 2021 году

Медицинский прогноз по ситуации с коронавирусом в России в наступившем году дала врач и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, 2021-й будет лучше минувшего в том случае, если каждый человек будет внимательно и ответственно подходить к вопросам личного здоровья.

"Контроля требуют давление, а также уровень холестерина в крови. У пациентов с ожирением и сахарным диабетом коронавирус приобретает тяжелые формы. Не допустить этого в силах каждого", - со ссылкой на Instagram медика пишет РИА Новости.

Появление вакцины от COVID-19 - веский повод для оптимизма, отметила Елена Малышева. Ранее сообщалось о том, что число привившихся от коронавируса вакциной "Спутник V" превысило 1,5 миллиона. Такие данные содержатся в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Препарат является разработкой ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Препарат векторный, сделан на основе аденовируса человека. Чтобы обеспечить длительный иммунитет, российские ученые предложили использовать два разных типа аденовирусных векторов для первой и второй вакцинации, усиливая действие вакцины. Это отличает данное лекарство от других разрабатываемых в мире вакцин на базе аденовирусных векторов.