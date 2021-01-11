РФПИ: Более 1,5 миллиона человек привиты вакциной "Спутник V"

Число привившихся от коронавируса вакциной "Спутник V" превысило 1,5 миллиона. Такие данные содержатся в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Вакцина не вызывает сильной аллергии", - цитирует ТАСС сообщение фонда. Отмечается, что "Спутник V" зарегистрирован в Сербии, Аргентине, Боливии, а также в Алжире. В регионах России вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в середине декабря.

Ранее журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины, по которым нужно доверять российской вакцине от коронавируса "Спутник V". По его словам, Россия с данным препаратом входит в пятерку производителей вакцин по числу доз, на которые заключены контракты на предварительный заказ. Журналист подчеркнул, что "Спутник V" прошел клинические испытания третьей фазы, а уровень эффективности прививки превысил 90%. При этом в ходе испытаний не было выявлено ни одного случая тяжелого течения заболевания.

Напомним, в августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз российской вакцины поступили уже от более чем 50 стран.