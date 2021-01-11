Первая страна Африки зарегистрировала вакцину "Спутник V"

В Алжире 10 января зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Информация об этом появилась на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Таким образом, разработанный и выпущенный в РФ препарат стал первым лекарством от COVID-19, зарегистрированным в Африке.

Регистрация прошла по ускоренной процедуре Emergency Use Authorization. Данная процедура означает, что препарату открывается облегченный доступ к потребителям в условиях массовой угрозы. Ранее по такой же процедуре "Спутник V" зарегистрировали в Аргентине, Боливии и Сербии. Как отметили в РФПИ, поставки российского лекарства в Алжир будут осуществлены с помощью международных партнеров.

В Алжире, согласно последней информации, выявлено более 102 тысяч заболевших коронавирусом, скончались 2 807 человек, вылечились 69,2 тысячи. Всего же в мире зафиксировано более 90 миллионов случаев заражения коронавирусом, от последствий заболевания скончались более 1,9 миллиона человек.