Минздрав: "Спутник V" в ходе вакцинации подтверждает эффективность

Вакцина от коронавируса "Спутник V" во время масштабной вакцинации подтвердила высокую эффективность и безопасность, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Ранее сообщалось, что председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.

"Российская вакцина "Спутник V" в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность", - сказал Виктор Фисенко журналистам, сообщили РИА-Новости.

Он уточнил, что решение о регистрации препарата принималось с учетом его высокой эффективности. Регулятор также получил данные о безопасности аденовирусной платформы, которую специалисты Центра имени Гамалеи использовали для создания вакцины.

Сегодня, 5 января, глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что, по его данным, прививку получили уже более одного миллиона россиян, и серьезных отрицательных поствакцинальных проявлений не зафиксировано.