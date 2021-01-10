Журналист Bloomberg рассказал о преимуществах вакцины "Спутник V"

Журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины, по которым нужно доверять российской вакцине от коронавируса "Спутник V", разработанной в Центре имени Гамалеи. По его словам, Россия с данным препаратом входит в пятерку производителей вакцин по числу доз, на которые заключены контракты на предварительный заказ.

Журналист обратил внимание, что "Спутник V" прошел клинические испытания третьей фазы, а уровень эффективности прививки превысил 90%. При этом в ходе испытаний не было выявлено ни одного случая тяжелого течения заболевания. Также Фазели отметил сотрудничество России с компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины, пишет РИА Новости.

Журналист подчеркнул, что все эти данные позволяют считать, что вакцина "Спутник V" является таким же "сильным кандидатом", как и аналоги, разработанные в западных лабораториях.

Ранее журналист The New York Times Эндрю Крамер рассказал, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V", потому что не хочет заболеть COVID-19. Он сделал прививку в московской поликлинике №5 и отметил, насколько четко организован процесс вакцинации в Москве. В России, как пишет Крамер, уже привили около миллиона человек. Он отметил, что вакцину также поставили в Беларусь, Аргентину и некоторые другие страны. Это указывает на то, что "любые губительные побочные эффекты, не вскрытые в ходе исследований, к настоящему времени уже были бы известны", - делает вывод журналист.

Напомним, в августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз российской вакцины поступили уже от более чем 50 стран.