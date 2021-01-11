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11.01.2021 01:25
Рубрика: Общество

Медики рассказали о психических расстройствах у пациентов с COVID-19

Слабоумие и стойкое снижение познавательной деятельности отмечается у части пациентов, переболевших COVID-19. Психические расстройства выявляются у каждого пятого пациента. В ряде случаев такие изменения впервые диагностируются после заражения коронавирусом.

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"Возможно, мы имеем дело с вирусным энцефалитом или это реактивные состояния на фоне интоксикационного синдрома", - поделилась своим мнением Анастасия Повторейко, главный врач Псковской областной инфекционной больницы.

Специалисты Оксфордского университета также считают, что SARS-CoV-2 негативно сказывается на психическом здоровье людей. Все изменения в той или иной степени обратимы, но не всегда. Например, когда речь идет о деменции. Необратимые изменения фиксируются через три месяца после положительного теста на COVID-19. И таких случаев стало больше в два раза, пишет РИА Новости.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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