Медики рассказали о психических расстройствах у пациентов с COVID-19

Слабоумие и стойкое снижение познавательной деятельности отмечается у части пациентов, переболевших COVID-19. Психические расстройства выявляются у каждого пятого пациента. В ряде случаев такие изменения впервые диагностируются после заражения коронавирусом.

"Возможно, мы имеем дело с вирусным энцефалитом или это реактивные состояния на фоне интоксикационного синдрома", - поделилась своим мнением Анастасия Повторейко, главный врач Псковской областной инфекционной больницы.

Специалисты Оксфордского университета также считают, что SARS-CoV-2 негативно сказывается на психическом здоровье людей. Все изменения в той или иной степени обратимы, но не всегда. Например, когда речь идет о деменции. Необратимые изменения фиксируются через три месяца после положительного теста на COVID-19. И таких случаев стало больше в два раза, пишет РИА Новости.