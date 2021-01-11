Мишустин снизил ставку по льготным займам для МСП до 7 процентов

Премьер-министр Михаил Мишустин снизил процент по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан.

До сих пор ставка по займам, выдаваемым с государственной поддержкой, составляла 8,5 процента. "По новым правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75 процента, - сообщил глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями. - Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7 процентов годовых".

Такой шаг, считает Мишустин, позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты, что крайне необходимо для стабилизации работы в текущей экономической ситуации. "Важно помочь бизнесу легче преодолеть финансовые трудности и сохранить кадровый потенциал", - подчеркнул премьер.