Новости

В ВОЗ оценили опасность японского штамма коронавируса 22:33
В Минобороны уточнили число пострадавших в ДТП на Новорижском шоссе 22:15
Определены самые распространенные затяжные последствия COVID-19 21:48
Виновник ДТП с военными под Москвой был трезв 21:46
Республиканцы заблокировали резолюцию об отстранении Трампа по 25-й поправке 21:43
Москвичей призвали проверить автомобили перед морозами 21:31
В Крыму у Следственного комитета появился санаторий для сотрудников 21:25
Число звонков на "ковидный" номер 122 сократилось на треть 21:05
Вильфанд предупредил об экстремальных морозах в Москве 20:57
В Китае после взрыва в шахте оказались заблокированы 22 рабочих 20:54
Эрдоган: Вакцинация в Турции начнется на этой неделе 20:40
В Вооруженных силах от коронавируса вылечились более 25 тысяч человек 20:24
В Госдуме назвали цель новых договоренностей по Карабаху 20:20
Министр ЖКХ Крыма ушел в отставку 20:17
Росавиация не видит риска банкротств авиакомпаний РФ в ближайшее время 20:16
В Минэнерго рассказали о ситуации на топливном рынке 20:03
Глава Генштаба РФ обсудил с коллегой из США вопросы безопасности 20:01
Жителя Татарстана приговорили к 17 годам за подготовку теракта 19:42
США ввели санкции против семи украинцев за вмешательство в выборы 19:41
В Росавиации подвели итоги пассажирских перевозок в новогодние праздники 19:40
Названа причина падения мальчика под поезд в метро Москвы 19:38
Сербский защитник "Сочи" намерен выступать за сборную РФ по футболу 19:36
Суд продлил арест мэру Томска Ивану Кляйну 19:36
В Дании число заболевших COVID-19 превысило 182 тысячи человек 18:44
В Индии успешно завершилась вторая фаза испытаний вакцины "Спутник V" 18:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
11.01.2021 22:05
Рубрика: Власть

Нотариус в два клика

Михаил Мишустин сообщил о расширении сервисов портала госуслуг
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)
Граждане смогут дистанционно пользоваться услугами нотариуса через единый портал госуслуг.
Михаил Мишустин уверен, что новые возможности госсерверов избавят людей от лишних хлопот и потери времени. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин уверен, что новые возможности госсерверов избавят людей от лишних хлопот и потери времени. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин уверен, что новые возможности госсерверов избавят людей от лишних хлопот и потери времени. Фото: РИА Новости

Правительство расширяет список услуг, которые можно получить в электронной форме. "Будут созданы и доступны еще более 20 наиболее востребованных сервисов, за которыми раньше люди могли обратиться в различные инстанции только очно", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Появится возможность дистанционно взаимодействовать с нотариусом, в том числе подать заявление об открытии наследства, получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверить перевод, передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность. Электронная форма предусмотрена для ряда других услуг. Например, для обращения к финансовому уполномоченному о взыскании денег или имущества с организаций-должников. Специалисты в области строительства смогут подать заявление о включении их в соответствующий национальный реестр, а волонтеры - получить сведения об опыте своей работы или узнать о мероприятиях, где требуется их участие. "Все это облегчит и ускорит получение услуг, в которых граждане нуждаются очень часто, избавит людей от лишних хлопот и потери времени", - считает премьер.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Когда можно сесть за руль унаследованной машины

Для малых и средних предпринимателей (МСП) 2021 год начался с новостей о расширении господдержки. Мишустин снизил для них и самозанятых граждан процент по льготным кредитам. До сих пор ставка по займам, выдаваемым с господдержкой, составляла 8,5 процента. "По новым правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75 процента, - сообщил глава кабмина. - Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7 процентов годовых". Средства можно направить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств.

Граждане смогут дистанционно подать заявление об открытии наследства

Для получения кредита необходима регистрация в едином реестре МСП. Займы выдаются тем, кто работает в приоритетных сферах, в их числе - сельское хозяйство, розничная и оптовая торговля, внутренний туризм, ресторанный бизнес, наука и техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность, бытовые услуги. Такой шаг позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку, даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты, что крайне необходимо для стабилизации работы в текущей экономической ситуации. "Важно помочь бизнесу легче преодолеть финансовые трудности и сохранить кадровый потенциал", - подчеркнул премьер. Льготным кредитованием правительство намерено ускорить ввод в эксплуатацию социальных объектов. Поддержку получат организации, которые с опережением сроков сдают их в рамках государственных и муниципальных контрактов. "Теперь для их досрочного ввода застройщики смогут получить кредит на льготных условиях - не выше трех процентов, - сообщил премьер. - Оставшаяся часть ставки будет просубсидирована из федерального бюджета". На эти цели в текущем году предусмотрено почти два миллиарда рублей. Это позволит вводить в эксплуатацию школы, детские сады, больницы раньше запланированных сроков и обеспечит людей инфраструктурой, необходимой для комфортного проживания.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Государственные интернет-услуги

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Главное
Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху. Главное
Интервью с главой Роспатента Григорием Ивлиевым. Главное
СК возбудил уголовное дело после гибели военных в ДТП под Москвой
Собянин расширил перечень категорий граждан для вакцинации от COVID-19
В МИД РФ назвали события в Вашингтоне внутренним делом США
Шойгу сравнил подготовку визита Путина в Дамаск с триллером