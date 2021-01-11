Граждане смогут дистанционно пользоваться услугами нотариуса через единый портал госуслуг.

Правительство расширяет список услуг, которые можно получить в электронной форме. "Будут созданы и доступны еще более 20 наиболее востребованных сервисов, за которыми раньше люди могли обратиться в различные инстанции только очно", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Появится возможность дистанционно взаимодействовать с нотариусом, в том числе подать заявление об открытии наследства, получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверить перевод, передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность. Электронная форма предусмотрена для ряда других услуг. Например, для обращения к финансовому уполномоченному о взыскании денег или имущества с организаций-должников. Специалисты в области строительства смогут подать заявление о включении их в соответствующий национальный реестр, а волонтеры - получить сведения об опыте своей работы или узнать о мероприятиях, где требуется их участие. "Все это облегчит и ускорит получение услуг, в которых граждане нуждаются очень часто, избавит людей от лишних хлопот и потери времени", - считает премьер.

Для малых и средних предпринимателей (МСП) 2021 год начался с новостей о расширении господдержки. Мишустин снизил для них и самозанятых граждан процент по льготным кредитам. До сих пор ставка по займам, выдаваемым с господдержкой, составляла 8,5 процента. "По новым правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75 процента, - сообщил глава кабмина. - Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7 процентов годовых". Средства можно направить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств.

Граждане смогут дистанционно подать заявление об открытии наследства

Для получения кредита необходима регистрация в едином реестре МСП. Займы выдаются тем, кто работает в приоритетных сферах, в их числе - сельское хозяйство, розничная и оптовая торговля, внутренний туризм, ресторанный бизнес, наука и техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность, бытовые услуги. Такой шаг позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку, даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты, что крайне необходимо для стабилизации работы в текущей экономической ситуации. "Важно помочь бизнесу легче преодолеть финансовые трудности и сохранить кадровый потенциал", - подчеркнул премьер. Льготным кредитованием правительство намерено ускорить ввод в эксплуатацию социальных объектов. Поддержку получат организации, которые с опережением сроков сдают их в рамках государственных и муниципальных контрактов. "Теперь для их досрочного ввода застройщики смогут получить кредит на льготных условиях - не выше трех процентов, - сообщил премьер. - Оставшаяся часть ставки будет просубсидирована из федерального бюджета". На эти цели в текущем году предусмотрено почти два миллиарда рублей. Это позволит вводить в эксплуатацию школы, детские сады, больницы раньше запланированных сроков и обеспечит людей инфраструктурой, необходимой для комфортного проживания.