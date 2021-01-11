Митрополит Вениамин напомнил молодежи об уроках истории

В Свято-Духовный кафедральный собор, в котором хранится главная святыня Беларуси - минская икона Божией Матери, были приглашены в понедельник двести юных граждан страны на встречу с митрополитом Вениамином по случаю торжественного открытия в столице XXVII республиканской благотворительной программы "Рождественская елка - наши дети".

В храме, информирует БЕЛТА, состоялось художественное представление делегаций, а дети получили благословение патриаршего экзарха всея Беларуси.

Обращаясь к участникам слета, митрополит обратил особое внимание на необходимость единения людей, благодаря которому "многое можно сделать". Важно, полагает он, чтобы было "объединяющее начало на духовных традициях народа, умении все улаживать в мире, любви, взаимопонимании, уважении другой точки зрения".

Патриарший экзарх напомнил и об уроках Великой Отечественной войны, в которой, отметил он, "мы выстояли благодаря тому, что были едины. И сейчас вот это искушение, которое пришло на нашу землю: и коронавирусная инфекция, и трудности в общественной жизни, которые были в прошлом году, - будут преодолены только любовью и единением", - убежден митрополит Вениамин.

Он высказал уверенность в том, что эта республиканская акция будет иметь свое продолжение. Она "объединяет взрослых и детей, дает возможность различным организациям принять участие, чтобы радость и вдохновение получили дети, чтобы земля, пострадавшая от чернобыльской катастрофы, оживала, набирала силу. И эта сила, несомненно, подается свыше, но через людей, через благословение".

В этот же день праздник продолжится в государственном цирке, где всех участников программы ждет новогоднее представление "В поисках волшебства". Ребята побывают в творческой мастерской Деда Мороза, вместе с главными героями сказки - Снеговиком и его друзьями - пройдут через незабываемые приключения.

А всего республиканская акция объединила более полутора тысяч детей, проживающих в 29 районах Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областей, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Кстати, с учетом сложной эпидобстановки в республике, уточняет агентство, мероприятия благотворительной программы проходят с соблюдением всех антикоронавирусных мер.