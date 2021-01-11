Требования, которые стали предъявляться в некоторых регионах к владельцам гражданского оружия, вызвали волну обсуждений на общественных форумах, в социальных сетях, на сайтах блогеров. В дискуссиях участвуют тысячи людей, которые считают, что затронутая тема касается их лично. Теоретически же любые проблемы хранения, ношения и транспортировки гражданского оружия так или иначе задевают каждого владельца такого оружия. А их в России около 4 миллионов.

Одним из поводов всплеска повышенной активности владельцев оружия, в основном охотников, стало новое требование к транспортировке длинноствольных ружей и карабинов. А именно - запрет на транспортировку снаряженных магазинов. Такие требования предъявляются не всегда и не везде, но прецеденты уже есть. Вот люди и спорят: законно ли это?

Да, в Законе "Об оружии" четко прописано требование транспортировать оружие разряженным, в чехле и отдельно от патронов. Если это конструктивно предусмотрено, то и в разобранном виде. То есть патроны не рекомендуется даже складывать в чехол с ружьем. Лучше перевозить их в другой сумке, в заводской коробке. Или на худой конец держать в карманах куртки.

Казалось бы, если патроны уже снаряжены в магазин и в таком виде лежат в отдельной сумке, то требование закона о раздельной транспортировке выполнено. Кстати, еще лет пятнадцать назад разряженным считалось оружие без патрона в патроннике или не со взведенным ударно-спусковым механизмом.

В чем же проблема? С одной стороны, мы наблюдаем постоянное повышение мер безопасности, что правильно. Человеку, замыслившему нехорошее, понадобится очень немного времени, чтобы достать из чехла оружие, например, "Сайгу", примкнуть заранее снаряженный магазин и открыть огонь. Такое уже случалось.

Но случалось и другое. С таким же трагическим результатом ополоумевшие "стрелки" применяли ружья, у которых отъемные магазины конструктивно не предусмотрены.

С другой стороны, злую шутку сыграли разночтения в нормативных актах. В законе говорится о раздельной транспортировке оружия и патронов, без упоминания о магазине. А в одном из ГОСТов магазин признается составной частью оружия. И это можно трактовать так, что патроны должны быть отдельно от любой части оружия, неважно - отъемная она или нет.

При этом снаряженный магазин, примкнутый или снятый, автоматически переводит транспортировку оружия в ношение, причем незаконное. Носить длинноствольное оружие, кроме как на стрельбище или на охоте, запрещено, только транспортировать по правилам. То есть появляется совсем другая степень ответственности, вплоть до уголовной.

Закономерный результат таких разночтений - разбирательства в суде с непредсказуемым результатом.

Казалось бы, проще не снаряжать заранее магазин, а делать это непосредственно перед стрельбой и таким образом избегать ненужных конфликтов.

Но многие владельцы ружей и карабинов считают, что не проще. Перевозить патроны в снаряженных магазинах намного удобнее, чем в коробках или пакетах, тем более в карманах. Не всегда сохраняется заводская упаковка - как правило, она разваливается при первом же вскрытии. Из магазина патрон точно никуда не выпадет и не потеряется. Охотник, посчитав магазины, всегда знает, сколько у него боеприпасов. И всегда удобнее и спокойнее заранее снарядить магазин в домашней обстановке, чем делать это спешно в охотничьей заимке. Тем более - на лесной лужайке или в поле.

И коль такое покушение на привычный комфорт можно объявить неправомерным и оспорить в суде - так почему бы этого не сделать?

Это вроде бы частное, очень специфическое ограничение на самом деле влечет за собой и другие, более общие вопросы. Например, есть требование, что не только транспортировать оружие и патроны надо раздельно, но и хранить их так же. Многие же хранят их вместе, причем, как и разрешено в законе, в самодельных железных шкафах, а то и в деревянных ящиках, обитых железом. И далеко не всегда крепят эти ящики к стене - что тоже разрешено. Но вот в чем закавыка: тогда таких ящиков должно быть как минимум два. Один для оружия, другой для патронов.

В одном из ГОСТов магазин признается составной частью оружия. И это можно трактовать так, что патроны должны быть отдельно от любой части оружия

Но не все знают, что если сейф можно перемещать по месту установки, то оружие и патроны следует хранить в нем отдельно друг от друга. Но если сейф одно целое со стеной или с другим таким же сейфом, то допускается совместное хранение оружия и патронов. В таком сейфе должна быть отдельная запирающаяся секция для патронов. Подобных нюансов и разночтений в документах, регламентирующих обращение граждан со своим спортивным и охотничьим оружием, немало.

Поэтому трудно не согласиться с мнением многих участников интернет-дискуссии о том, что Закон "Об оружии", а также многие ГОСТы и другие правовые акты, касающиеся оборота и хранения гражданского огнестрельного оружия, нуждаются в доработке.