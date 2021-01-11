На парламентских выборах в Казахстане победила партия "Нур Отан"

Правящая в Казахстане партия "Нур Отан" лидирует по итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов. Об этом свидетельствуют предварительные итоги голосования, которые подвела Центральная избирательная комиссия республики.

По данным ЦИК, "Нур Отан" набирает 71,09 процента голосов. В Мажилис (нижнюю палату парламента) также проходят "Ак жол" и "Народная партия Казахстана", которые получили поддержку 10,95 процента и 9,1 процента избирателей, соответственно. Еще две партии, принимавшие участие в борьбе за депутатские кресла, не смогли набрать достаточно голосов, чтобы преодолеть 7-процентный барьер.

Явка составила 63,3 процента, что значительно меньше, чем в 2016 году. Тогда в голосовании приняли участие 77,1 процента избирателей.

Первый президент страны Нурсултан Назарбаев уже поздравил партию "Нур Отан" с убедительной победой.

Окончательные итоги должны быть подведены до 17 января.