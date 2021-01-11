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11.01.2021 12:36
Рубрика: Культура

На телеканале "МУЗ-ТВ" сменился генеральный директор

Текст: Сусанна Альперина
Захар Бабин. Фото: Предоставлено МУЗ-ТВ Захар Бабин. Фото: Предоставлено МУЗ-ТВ
Захар Бабин. Фото: Предоставлено МУЗ-ТВ

Первый рабочий день 2021-го года принес громкую новость. Арман Давлетяров покидает пост генерального директора телеканала "МУЗ-ТВ". Эту должность он занимал с 2013 года, и, нужно сказать, что его имя было практически синонимом названия канала - без Давлетьярова "МУЗ-ТВ" представить было невозможно. Тем более, что в 2020-м году он отметил юбилей - 50 лет, а телеканалу в 2021-м исполнится четверть века.

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"Друзья, в этом году "МУЗ-ТВ" исполняется 25 лет. Сегодня телеканал находится на самом своем пике - у него самая высокая доля телесмотрения и лучшие финансовые показатели за все годы существования "МУЗ-ТВ". Сейчас смело можно сказать, что это лучший музыкальный телеканал страны, и настало время, когда я со спокойной душой могу отойти в сторону. Я фактически стоял у истоков "МУЗ-ТВ", начал работу на канале, когда он только делал свои первые шаги. Мы вместе были 20 лет из его 25-ти, и я счастлив, что вместе с нами выросло не одно поколение артистов и зрителей...", - сказал Арман Давлетьяров, комментируя свой уход. Согласно официальной версии, топ-менеджер теперь сосредоточится на собственных проектах.

Давайте же посмотрим, кто пришел. На пост нового генерального директора "МУЗ-ТВ" назначен Захар Бабин. С 2016 года Захар возглавлял телеканал ТНТ MUSIC. В прошлом Захар Бабин - генеральный директор телеканала A-One, промоменеджер музыкальных проектов телеканала О2ТВ. А до этого Бабин был организатором концертов и менеджером ряда музыкальных проектов.

"Захару Бабину предстоит продолжить реализовывать глобальные изменения "МУЗ-ТВ" в сторону бренда 360 и усилить заданный курс холдинга "Медиа-1", ориентированный на digital-трансформацию", - сообщается в официальном релизе о смене руководства канала.

Понимая, как трудно сегодня существовать музыкальным телеканалам в мире таких сервисов, как Itunes и Spotify и им подобным, Ян Кухальский, президент холдинга "Медиа-1", куда входит "МУЗ-ТВ" говорит о новой стратегии канала следующее: "Канал "МУЗ-ТВ" безусловный лидер среди музыкальных телеканалов как с точки зрения аудиторных, так и финансовых показателей. Текущая стратегическая цель - продолжать наращивать аудиторию уже не только в классической телевизионной, но и цифровой среде, расширяя границы занимаемой каналом ниши. Верю, что опыт Захара в маркетинге и управлении вместе с возможностями, которые дает холдинг "Медиа-1", поможет сделать следующий этап развития "МУЗ-ТВ" ярким и успешным".

Вполне возможно, что в связи с новыми задачами, вызванными ускоренным развитием цифровой среды из-за пандемии коронавирусной инфекции, "МУЗ-ТВ" - не единственное электронное медиа, где в 2021 году происходят и еще произойдут громкие перемены.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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