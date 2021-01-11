В Израиле найдено древнее надгробие с именем непорочной Девы Марии

В Израиле сотрудник национального парка Ницана в пустыне Негев обнаружил камень, оказавшийся частью древнего надгробия. Перевод вырезанной на нем надписи поразил ученых, поскольку он представляет собой посвящение непорочной Деве Марии.

Как сообщает Times of Israel, удивительный камень при ближайшем рассмотрении оказался частью надгробия с могилы христианки, жившей примерно 1400 лет назад - в VI или VII веках нашей эры. Работник национального парка наткнулся на него случайно.

Внимание ученых привлекла надпись, выполненная на греческом языке. Этот текст расшифровала Лия Ди Сегни из Еврейского университета. Надпись гласит, что "благословенная Мария, прожившая непорочную жизнь", умерла 9 февраля. По мнению ученых, речь идет о Деве Марии - в период, к которому относится найденный камень, ее культ только начинал развиваться.

"Ницана известна как ключевое место в исследованиях перехода от византийского к раннему исламскому периоду, - говорит Тали Эриксон-Джини из Управления древностей Израиля. - В V и VI веках нашей эры Ницана была центром окрестных поселений. Здесь располагалась военная крепость, были церкви, монастырь и "дорожная станция". Они принимали и обслуживали христианских паломников, направлявшихся в Санта-Катарину, где, как считали верующие, находилась гора Синай".

Кроме того, Ницана еще в III веке до нашей эры служила набатейской остановкой на самом важном торговом пути того времени. Свое значение это место утратило к X веку нашей эры, когда и было заброшено.

"В отличие от других древних городов Негева, очень мало известно о захоронениях вокруг Ницаны, - говорит археолог Пабло Бетцер. - Находка любой надписи, подобной этой, поможет точнее определить границы древнего кладбища, а значит, и границы самого поселения, которые до сих пор точно не установлены".