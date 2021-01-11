В Израиле найдено древнее надгробие с именем непорочной Девы Марии

Новости

России нужны еще 328 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора 18:12
После ДТП с военной колонной задержан водитель самосвала 17:48
Бирюков: Городские службы готовы к работе в мороз 17:47
Лукашенко обсудил ряд экономических перспектив и проектов 17:40
Как переносят холода животные Московского зоопарка 17:34
В Петербурге СК начал проверку после гибели мужчины на ватрушке 17:32
В Берлине выразили недоумение в связи с блокировкой аккаунтов Трампа 17:08
Уфа планирует подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030 17:05
Спасение мальчика в московском метро попало на видео 17:00
Вышел трейлер ситкома "Отпуск" с Татьяной Догилевой 16:56
Сниженный роуминг между Россией и Беларусью продлен до конца 2021 года 16:37
В ВОЗ проверят, стали ли летучие мыши источником COVID-19 16:35
В московском метро машинист спас упавшего на рельсы ребенка 16:33
Число жертв аварии с военной колонной выросло до четырех 16:30
СК начал проверку по факту обрушения крыши спорткомплекса в Краснодаре 16:29
Два человека погибли в ДТП с военной колонной в Подмосковье 16:21
Названа причина ДТП с военными под Москвой 16:21
В крупнейшем озере Африки массово гибнет рыба 16:21
В ДТП с военными под Москвой пострадали восемь человек 16:13
В Подмосковье самосвал протаранил военную колонну 16:07
Экс-глава уральского предприятия незаконно передал Китаю технологии 16:05
Пахмутову и Добронравова выписали из больницы после коронавируса 15:58
Уведомлять о сокращениях работодатели по-прежнему будут онлайн 15:33
В Петербурге снят запрет на работу музеев и зоопарка 15:31
В Москве с 14 января откроется еще 30 пунктов вакцинации от коронавируса 15:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Экзамен на права будут принимать по-новому
Экзамен на права будут принимать по-новому
11.01.2021 18:00
Рубрика: Общество

В Израиле найдено древнее надгробие с именем непорочной Девы Марии

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Израиле сотрудник национального парка Ницана в пустыне Негев обнаружил камень, оказавшийся частью древнего надгробия. Перевод вырезанной на нем надписи поразил ученых, поскольку он представляет собой посвящение непорочной Деве Марии.

Фото: iStock
В Турции раскопали 800-летние монеты с двуглавым орлом

Как сообщает Times of Israel, удивительный камень при ближайшем рассмотрении оказался частью надгробия с могилы христианки, жившей примерно 1400 лет назад - в VI или VII веках нашей эры. Работник национального парка наткнулся на него случайно.

Внимание ученых привлекла надпись, выполненная на греческом языке. Этот текст расшифровала Лия Ди Сегни из Еврейского университета. Надпись гласит, что "благословенная Мария, прожившая непорочную жизнь", умерла 9 февраля. По мнению ученых, речь идет о Деве Марии - в период, к которому относится найденный камень, ее культ только начинал развиваться.

"Ницана известна как ключевое место в исследованиях перехода от византийского к раннему исламскому периоду, - говорит Тали Эриксон-Джини из Управления древностей Израиля. - В V и VI веках нашей эры Ницана была центром окрестных поселений. Здесь располагалась военная крепость, были церкви, монастырь и "дорожная станция". Они принимали и обслуживали христианских паломников, направлявшихся в Санта-Катарину, где, как считали верующие, находилась гора Синай".

Кроме того, Ницана еще в III веке до нашей эры служила набатейской остановкой на самом важном торговом пути того времени. Свое значение это место утратило к X веку нашей эры, когда и было заброшено.

"В отличие от других древних городов Негева, очень мало известно о захоронениях вокруг Ницаны, - говорит археолог Пабло Бетцер. - Находка любой надписи, подобной этой, поможет точнее определить границы древнего кладбища, а значит, и границы самого поселения, которые до сих пор точно не установлены".

Общество Наука Общество История Культура Арт Музеи и памятники В мире Ближний Восток Израиль

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Главное
Интервью с главой Роспатента Григорием Ивлиевым. Главное
Кабмин поддержал запрет второго гражданства для чиновников
Научный центр "Вектор" изучает "британский" штамм коронавируса
СК оценит работу оперативных служб после гибели семьи в Норильске
Какие меры поддержки полагаются семьям с детьми в 2021 году
От каких продуктов стоит отказаться во время COVID-19