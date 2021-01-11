Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 470-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах"

Принят Государственной Думой 16 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2003, N 23, ст. 2174; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3231; 2005, N 45, ст. 4585; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 1, ст. 31; N 22, ст. 2564; 2008, N 48, ст. 5519; 2009, N 51, ст. 6155; 2010, N 31, ст. 4198; N 40, ст. 4969; N 45, ст. 5752; N 49, ст. 6420; 2011, N 27, ст. 3873; N 47, ст. 6611; N 49, ст. 7014; 2012, N 27, ст. 3588; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4081; N 40, ст. 5037; 2014, N 14, ст. 1544; N 26, ст. 3404; N 45, ст. 6157, 6158; N 48, ст. 6657; 2015, N 18, ст. 2616; N 24, ст. 3377; 2016, N 7, ст. 920; N 15, ст. 2063; N 18, ст. 2486, 2506; N 27, ст. 4173, 4176, 4177; N 49, ст. 6844; 2017, N 49, ст. 7307, 7313, 7315; 2018, N 31, ст. 4821; N 32, ст. 5095; N 45, ст. 6828; N 53, ст. 8416; 2019, N 39, ст. 5375; 2020, N 46, ст. 7212, 7215; N 48, ст. 7627) следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 31:

а) в абзаце первом слова "либо через личный кабинет налогоплательщика" заменить словами ", либо через личный кабинет налогоплательщика, либо через информационные системы организации, к которым предоставлен доступ налоговому органу,";

б) в абзаце втором слова "либо через личный кабинет налогоплательщика" заменить словами ", либо через личный кабинет налогоплательщика, либо через информационные системы организации, к которым предоставлен доступ налоговому органу";

2) в статье 76:

а) абзац первый пункта 2 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящей статьей";

б) дополнить пунктом 34 следующего содержания:

"34. Решения о приостановлении операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств организации, в отношении которой проводится налоговый мониторинг, принимаются налоговым органом, проводящим налоговый мониторинг.";

3) пункт 11 статьи 88 изложить в следующей редакции:

"11. При представлении в течение срока проведения налогового мониторинга налоговой декларации (расчета) или уточненной налоговой декларации (уточненного расчета) за налоговый (отчетный) период года, за который проводится или проведен налоговый мониторинг, камеральная налоговая проверка не проводится, за исключением случая досрочного прекращения налогового мониторинга менее чем через три месяца со дня представления такой налоговой декларации (расчета). В этом случае камеральная налоговая проверка проводится со дня, следующего за днем досрочного прекращения налогового мониторинга.";

4) в статье 89:

а) в пункте 51:

абзац первый после слова "проводится" дополнить словом "(проведен)";

подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"3) невыполнение налогоплательщиком мотивированного мнения (мотивированных мнений) налогового органа в срок до 1 декабря года, следующего за периодом, за который проводился налоговый мониторинг. В этом случае решение о проведении выездной налоговой проверки выносится налоговым органом не позднее двух месяцев со дня истечения указанного срока. Предметом такой выездной налоговой проверки являются правильность исчисления и своевременность уплаты налогов (сборов, страховых взносов) в соответствии с невыполненным мотивированным мнением (невыполненными мотивированными мнениями);

4) представление налогоплательщиком в календарном году, за который налоговый мониторинг не проводится, уточненной налоговой декларации (расчета) за период проведения налогового мониторинга, в которой по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом) уменьшена сумма налога (сбора, страховых взносов), подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации, увеличена заявленная к возмещению сумма налога на добавленную стоимость или акциза либо увеличена сумма полученного убытка. Предметом выездной налоговой проверки в указанном случае является правильность исчисления налога (сбора, страховых взносов) (определения суммы убытка) на основании измененных показателей уточненной налоговой декларации (расчета), повлекших уменьшение ранее исчисленной суммы налога (сбора, страховых взносов) (увеличение заявленной к возмещению суммы налога на добавленную стоимость или акциза либо увеличение суммы полученного убытка).";

б) абзац первый подпункта 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:

"2) налоговым органом, ранее проводившим проверку, на основании решения его руководителя (заместителя руководителя) - в случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации (расчета), в которой по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом) уменьшена сумма налога (сбора, страховых взносов), подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации, увеличена заявленная к возмещению сумма налога на добавленную стоимость или акциза либо увеличена сумма полученного убытка. Предметом повторной выездной налоговой проверки в указанном случае является правильность исчисления налога (сбора, страховых взносов) (определения суммы полученного убытка) на основании измененных показателей уточненной налоговой декларации (расчета), повлекших уменьшение ранее исчисленной суммы налога (сбора, страховых взносов) (увеличение заявленной к возмещению суммы налога на добавленную стоимость или акциза либо увеличение суммы полученного убытка).";

5) подпункты 3 и 4 пункта 41 статьи 891 изложить в следующей редакции:

"3) невыполнение в срок до 1 декабря года, следующего за периодом, за который проводился налоговый мониторинг, мотивированного мнения (мотивированных мнений) налогового органа по вопросам правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) налога на прибыль организаций, направленного участнику консолидированной группы налогоплательщиков, указанным участником консолидированной группы налогоплательщиков. В этом случае решение о проведении выездной налоговой проверки выносится налоговым органом не позднее двух месяцев со дня истечения указанного срока. Предметом такой выездной налоговой проверки является правильность исчисления налога на прибыль указанным участником консолидированной группы налогоплательщиков в соответствии с мотивированным мнением налогового органа;

4) представление ответственным участником консолидированной группы налогоплательщиков в календарном году, за который налоговый мониторинг не проводится, уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль организаций по консолидированной группе налогоплательщиков за период проведения налогового мониторинга, в которой уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации, либо увеличена сумма полученного убытка по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией в связи с уменьшением доходов (увеличением расходов) участником консолидированной группы налогоплательщиков, в отношении которого проводился налоговый мониторинг. Предметом выездной налоговой проверки в указанном случае является правильность исчисления налога (определения суммы полученного убытка) на основании измененных показателей уточненной налоговой декларации, повлекших уменьшение ранее исчисленной суммы налога (увеличение суммы полученного убытка).";

6) в пункте 1 статьи 92:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Должностное лицо налогового органа в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты проверки, вправе производить осмотр территорий, помещений проверяемого лица, документов и предметов:";

б) дополнить новыми абзацами вторым, третьим и абзацем четвертым следующего содержания:

"1) при проведении выездной налоговой проверки;

2) при проведении камеральной налоговой проверки на основе налоговой декларации в случаях, предусмотренных пунктами 8, 81 и 89 статьи 88 настоящего Кодекса;

3) при проверке в рамках налогового мониторинга налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в которой заявлена сумма налога к возмещению, или при выявлении противоречий или несоответствий, указанных в пунктах 81 и 89 статьи 88 настоящего Кодекса.";

в) абзацы второй и третий считать соответственно абзацами пятым и шестым;

7) в статье 931:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговый мониторинг, вправе истребовать у контрагента или иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности организации, в отношении которой проводится налоговый мониторинг, эти документы (информацию).";

б) в пункте 5:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Истребуемые документы представляются с учетом положений, предусмотренных настоящим пунктом, пунктами 2 и 5 статьи 93, пунктом 6 статьи 10529 настоящего Кодекса.";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Указанное в настоящем пункте уведомление представляется в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 93 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае проведения налогового мониторинга указанные в настоящем пункте документы (информация) и уведомление заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица или его представителя и представляются в налоговый орган через информационные системы организации в электронной форме по форматам, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

8) в статье 10526:

а) в пункте 3:

в подпункте 1:

в абзаце первом после слова "акцизов," дополнить словами "налога на доходы физических лиц,", слова "и налога на добычу полезных ископаемых, подлежащих уплате" заменить словами ", налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов, подлежащих уплате (перечислению)", слово "Таможенного" заменить словами "Евразийского экономического", цифры "300" заменить цифрами "100";

абзац второй после слова "уплате" дополнить словом "(перечислению)";

абзац третий признать утратившим силу;

в подпункте 2 слова "3 миллиардов" заменить словами "1 миллиарда";

в подпункте 3 слова "3 миллиардов" заменить словами "1 миллиарда";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"Для организации, являющейся участником консолидированной группы налогоплательщиков (в том числе ответственным участником указанной группы), а также для организаций, в отношении которых проводится налоговый мониторинг, для принятия решения о проведении налогового мониторинга в соответствии со статьей 10527 настоящего Кодекса выполнение условий, установленных настоящим пунктом, не является обязательным.";

б) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:

"В случае представления в календарном году, за который налоговый мониторинг не проводится, менее чем за три месяца до окончания срока проведения налогового мониторинга уточненной налоговой декларации (уточненного расчета) за налоговый (отчетный) период года, за который проводится или проведен налоговый мониторинг, срок проведения налогового мониторинга по решению руководителя (заместителя руководителя) налогового органа продлевается не более чем на три месяца.

В случае представления в календарном году, за который налоговый мониторинг не проводится, менее чем за шесть месяцев до окончания срока проведения налогового мониторинга уточненной налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (акцизу), в которой сумма налога заявлена к возмещению, за налоговый период года, за который проводится или проведен налоговый мониторинг, срок проведения налогового мониторинга по решению руководителя (заместителя руководителя) налогового органа продлевается не более чем на шесть месяцев.

Решение о продлении срока проведения налогового мониторинга принимается руководителем (заместителем руководителя) налогового органа до окончания срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

В случае продления срока проведения налогового мониторинга налоговый орган направляет организации решение о продлении срока проведения налогового мониторинга в течение пяти дней со дня принятия такого решения.

В случае представления налоговой декларации (расчета) или уточненной налоговой декларации (уточненного расчета) за налоговый (отчетный) период года, за который проведен налоговый мониторинг, такая налоговая декларация (расчет) или уточненная налоговая декларация (уточненный расчет) проверяется в рамках проведения налогового мониторинга, срок проведения которого не окончен.";

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. В регламенте информационного взаимодействия указываются в частности:

1) сроки и порядок представления налоговому органу документов (информации), связанных с исчислением (удержанием), уплатой (перечислением) налогов, сборов, страховых взносов, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и (или) порядок предоставления доступа к таким документам (информации) через информационные системы организации по выбору такой организации;

2) порядок ознакомления должностных лиц налогового органа с подлинниками документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

3) время доступа к указанным в подпункте 1 настоящего пункта документам (информации) в течение срока проведения налогового мониторинга за соответствующий период и следующих трех лет со дня окончания срока его проведения (в случае предоставления доступа к таким документам (информации) налоговому органу через информационные системы организации);

4) состав и структура раскрытия показателей регистров бухгалтерского и налогового учета, используемых в информационных системах организации, а также сведения о системе внутреннего контроля организации за совершаемыми фактами хозяйственной жизни и правильностью исчисления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов.

Форма и требования к регламенту информационного взаимодействия, порядок внесения изменений (дополнений) в регламент информационного взаимодействия, требования к информационным системам организации, в том числе к порядку получения и обработки документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, формат документов, к которым предоставляется доступ налоговому органу, и порядок получения доступа к таким информационным системам утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

г) абзац первый пункта 7 после слова "активов)," дополнить словами "выявления, оценки, минимизации и (или) устранения рисков неправильного исчисления (удержания), неполной и (или) несвоевременной уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов организации в целях";

9) в статье 10527:

а) в абзаце первом пункта 1 слово "июля" заменить словом "сентября";

б) пункт 11 признать утратившим силу;

в) подпункт 3 пункта 2 дополнить словами ", включающая информацию о порядке отражения организацией в регистрах бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов, объектов налогообложения и налоговой базы, сведения о регистрах бухгалтерского учета, об аналитических регистрах налогового учета";

г) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. В случае, если организация, в отношении которой проводится налоговый мониторинг, не представила до 1 декабря года, за который проводится налоговый мониторинг, заявление об отказе в проведении налогового мониторинга, налоговый орган принимает решение о проведении налогового мониторинга в отношении следующего периода.";

10) в статье 10528:

а) подпункт 3 пункта 1 после слова "непредставление" дополнить словами "или несвоевременное представление";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Налоговый орган уведомляет в электронной форме организацию о наличии основания для досрочного прекращения налогового мониторинга в течение десяти дней со дня установления обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

В случае возможности устранения обстоятельств, являющихся основанием для досрочного прекращения налогового мониторинга, организация в течение десяти дней со дня получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, принимает меры по устранению указанных обстоятельств и уведомляет налоговый орган об этом либо представляет пояснения и документы (при наличии), подтверждающие отсутствие оснований для досрочного прекращения налогового мониторинга. Пояснения и прилагаемые к ним документы (при наличии) представляются в налоговый орган в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и (или) посредством предоставления доступа к таким документам через информационные системы организации в случае получения к ним доступа налогового органа.";

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. По результатам рассмотрения уведомления об устранении обстоятельств, являющихся основанием для досрочного прекращения налогового мониторинга, или представленных организацией пояснений и прилагаемых к ним документов (при наличии) либо при их отсутствии налоговый орган в течение десяти дней со дня истечения срока для их представления принимает решение о досрочном прекращении налогового мониторинга или уведомляет в электронной форме организацию об отсутствии оснований для досрочного прекращения налогового мониторинга.";

11) в статье 10529:

а) в пункте 2:

в абзаце первом слова "в течение десяти дней" исключить;

абзац второй дополнить словами ", с учетом положений настоящей статьи";

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. В случае установления налоговым органом факта, свидетельствующего о неправильном исчислении (удержании), неполной и (или) несвоевременной уплате (перечислении) налогов, сборов, страховых взносов, налоговый орган в течение десяти дней направляет организации в электронной форме уведомление о наличии оснований для составления мотивированного мнения в порядке, предусмотренном статьей 10530 настоящего Кодекса.

В уведомлении о наличии оснований для составления мотивированного мнения указываются документально подтвержденные факты, свидетельствующие о неправильном исчислении (удержании), неполной или несвоевременной уплате (перечислении) организацией налогов, сборов, страховых взносов, выявленные в ходе налогового мониторинга, а также выводы и предложения налогового органа по устранению выявленных нарушений.

Организация в течение пятнадцати дней со дня получения уведомления о наличии оснований для составления мотивированного мнения по инициативе налогового органа вправе представить в налоговый орган необходимые пояснения или внести соответствующие исправления, сообщив об этом налоговому органу в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и (или) через информационные системы организации, к которым предоставлен доступ налоговому органу.

Если выявленные налоговым органом факты с учетом представленных организацией пояснений (сообщения) либо при отсутствии пояснений (сообщения) организации свидетельствуют о неправильном исчислении (удержании), неполной или несвоевременной уплате (перечислении) налогов, сборов, страховых взносов, налоговый орган обязан составить мотивированное мнение в порядке, предусмотренном статьей 10530 настоящего Кодекса.";

в) в пункте 4:

в абзаце первом слова "направлены по почте заказным письмом или" исключить, дополнить словами "или через информационные системы организации, к которым предоставлен доступ налоговому органу";

абзац третий дополнить словами "или через информационные системы организации, к которым предоставлен доступ налоговому органу", дополнить предложением следующего содержания: "При этом такие документы должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью организации (ее представителя).";

абзац четвертый после слова "документов" дополнить словами "(информации), пояснений", после слова "связи" дополнить словами "или через информационные системы организации, к которым предоставлен доступ налоговому органу,";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Истребуемые документы, составленные на бумажном носителе, могут быть представлены в налоговый орган в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов). Истребуемые информация или пояснения могут быть представлены в налоговый орган в электронной форме в виде электронных образов документов.

Электронные образы документов представляются в налоговый орган по форматам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по телекоммуникационным каналам связи либо через информационные системы организации, к которым предоставлен доступ налоговому органу, и должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью организации (ее представителя).";

г) в пункте 5:

в абзаце втором слова "письменно уведомляет" заменить словами "уведомляет в электронной форме";

в абзаце третьем слова "в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 93 настоящего Кодекса" заменить словами "в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи либо через информационные системы организации, к которым предоставлен доступ налоговому органу";

д) пункт 6 после слова "организацией" дополнить словами "(ее представителем)", дополнить словами "на бумажном носителе или в электронной форме, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью организации (ее представителя)";

12) в статье 10530:

а) в абзаце втором пункта 3 слова "не позднее чем за три месяца до окончания" заменить словами "в течение";

б) дополнить пунктом 43 следующего содержания:

"43. Запрос о предоставлении мотивированного мнения и прилагаемые к нему документы (при их наличии) направляются в налоговый орган в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи либо через информационные системы организации, к которым предоставлен доступ налоговому органу.";

в) в абзаце третьем пункта 5 слово "письменной" заменить словом "электронной";

г) в пункте 6:

в абзаце втором первое предложение после слов "начале совершения" дополнить словами "(об отказе от совершения)", дополнить словами "(отказа от их совершения)", второе предложение исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Указанное в настоящем пункте уведомление и прилагаемые к нему документы (при их наличии), подтверждающие выполнение указанного мотивированного мнения, представляются в налоговый орган в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи либо через информационные системы организации, к которым предоставлен доступ налоговому органу.";

13) пункт 5 статьи 10531 дополнить абзацем следующего содержания:

"Указанное в настоящем пункте уведомление и прилагаемые к нему документы (при их наличии), подтверждающие выполнение указанного мотивированного мнения, представляются в налоговый орган в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи либо через информационные системы организации, к которым предоставлен доступ налоговому органу.".

Статья 2

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 33, ст. 3413, 3421, 3429; N 53, ст. 5023; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027; 2003, N 1, ст. 6; N 28, ст. 2886; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 9; N 30, ст. 3101, 3118, 3128, 3129, 3130; N 52, ст. 5581; 2006, N 10, ст. 1065; N 31, ст. 3433, 3436; 2007, N 1, ст. 31; N 23, ст. 2691; N 45, ст. 5417, 5432; 2008, N 26, ст. 3022; N 48, ст. 5519; 2009, N 48, ст. 5731, 5732; N 51, ст. 6155; N 52, ст. 6444; 2010, N 31, ст. 4198; N 45, ст. 5750; N 48, ст. 6247, 6250; 2011, N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4593; N 45, ст. 6335; N 48, ст. 6731; N 49, ст. 7016; 2012, N 26, ст. 3447; N 27, ст. 3588; N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4081; N 40, ст. 5038, 5039; N 44, ст. 5645; 2014, N 23, ст. 2936; N 30, ст. 4245; N 48, ст. 6647, 6660, 6661, 6663; 2015, N 1, ст. 5; N 14, ст. 2023; N 24, ст. 3377; N 29, ст. 4340, 4358; N 48, ст. 6689, 6692; 2016, N 1, ст. 17; N 14, ст. 1902; N 15, ст. 2063; N 22, ст. 3098; N 27, ст. 4176, 4181; N 49, ст. 6844; 2017, N 49, ст. 7307, 7313, 7322, 7325; 2018, N 27, ст. 3942; N 32, ст. 5094, 5095, 5096; N 47, ст. 7126; N 49, ст. 7496; N 53, ст. 8416, 8419; 2019, N 23, ст. 2906; N 29, ст. 3843; N 31, ст. 4414; N 39, ст. 5371, 5372, 5374, 5375, 5376; 2020, N 6, ст. 587; N 29, ст. 4505; N 42, ст. 6508; N 48, ст. 7626, 7627) следующие изменения:

1) в статье 165:

а) абзац третий пункта 13 после слова "проверку" дополнить словами "(налоговый мониторинг)";

б) абзац пятый пункта 310 после слова "проверку" дополнить словами "(налоговый мониторинг)";

в) абзац четырнадцатый пункта 15 после слова "проверку" дополнить словами "(налоговый мониторинг)";

2) в пункте 1 статьи 176:

а) абзац второй дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим пунктом";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Налогоплательщики, указанные в подпункте 6 пункта 2 статьи 1761 настоящего Кодекса, реализуют право на возмещение суммы налога, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в порядке, установленном статьей 1761 настоящего Кодекса.";

3) в статье 1761:

а) пункт 1:

дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим пунктом";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Для налогоплательщиков, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящей статьи, заявительный порядок возмещения налога представляет собой осуществление в порядке, предусмотренном настоящей статьей, зачета (возврата) суммы налога, заявленной к возмещению в налоговой декларации, за налоговый период года, за который проводится (проведен) налоговый мониторинг, в порядке, установленном настоящей статьей.";

б) пункт 2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) налогоплательщики, в отношении которых проводится налоговый мониторинг на дату представления налоговой декларации, указанной в пункте 1 настоящей статьи.";

в) в пункте 7:

абзац первый дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим пунктом";

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Налогоплательщики, указанные в подпункте 6 пункта 2 настоящей статьи, реализуют свое право на применение заявительного порядка возмещения налога путем подачи в налоговый орган в ходе проведения налогового мониторинга не позднее двух месяцев со дня подачи налоговой декларации заявления о применении заявительного порядка возмещения налога, в котором налогоплательщик указывает для возврата денежных средств реквизиты открытого им счета в банке.";

абзац второй считать абзацем третьим и в нем слова "указанном заявлении налогоплательщик принимает" заменить словами "указанных заявлениях налогоплательщики принимают", слова "им (зачтенные ему)" заменить словами "ими (зачтенные им)";

г) пункт 11:

дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим пунктом";

дополнить абзацем следующего содержания:

"В отношении налогоплательщиков, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящей статьи, обоснованность суммы налога, заявленной к возмещению в налоговой декларации, проверяется налоговым органом в течение срока проведения налогового мониторинга, предусмотренного пунктом 5 статьи 10526 настоящего Кодекса.";

д) пункт 15:

после слова "отмене" дополнить словами "(полностью или частично)";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Если в отношении налогоплательщиков, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящей статьи, сумма налога, возмещенная в порядке, предусмотренном настоящей статьей, превышает сумму налога, подлежащую возмещению в соответствии с составленным налоговым органом мотивированным мнением, налоговый орган одновременно с составлением мотивированного мнения принимает решение об отмене (полностью или частично) решения о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, а также решения о возврате (полностью или частично) суммы налога, заявленной к возмещению, и (или) решения о зачете суммы налога, заявленной к возмещению, в части соответствующей суммы налога, не подлежащей возмещению.";

е) абзац первый пункта 17 после слова "двукратной" дополнить словами "(однократной в случае, указанном в абзаце втором пункта 15 настоящей статьи)";

ж) подпункт 1 пункта 18 дополнить словами "или в связи с составлением налоговым органом мотивированного мнения";

з) в пункте 24:

абзац первый после слова "проверки" дополнить словами "(до окончания срока проведения налогового мониторинга, но не позднее дня составления мотивированного мнения, если заявление подано налогоплательщиком, указанным в подпункте 6 пункта 2 настоящей статьи)";

абзац третий после слова "проверки" дополнить словами "(до окончания срока проведения налогового мониторинга, но не позднее дня составления мотивированного мнения, если уточненная налоговая декларация подана налогоплательщиком, указанным в подпункте 6 пункта 2 настоящей статьи)", после слова "отменяется" дополнить словами "(полностью или частично)", после слова "отмене" дополнить словами "(полностью или частично)", после слова "Суммы," дополнить словом "излишне";

4) в статье 184:

а) в абзаце первом пункта 2 слова "пунктами 21 и 22" заменить словами "пунктами 21, 22 и 23";

б) дополнить пунктом 23 следующего содержания:

"23. Право на освобождение от уплаты акциза при совершении операций, предусмотренных подпунктами 4, 41, 42 пункта 1 статьи 183 настоящего Кодекса, без представления банковской гарантии имеют налогоплательщики, в отношении которых проводится налоговый мониторинг на дату представления налоговой декларации или уточненной налоговой декларации за налоговый период года, за который проводится или проведен налоговый мониторинг.";

в) абзац первый пункта 3 после слов "статьей 203 настоящего Кодекса" дополнить словами "(при проведении налогового мониторинга подлежат возмещению в порядке, установленном статьями 203 и 2031 настоящего Кодекса)";

г) в пункте 5:

абзац второй дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта";

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"В отношении налогоплательщиков, указанных в пункте 23 настоящей статьи, такое уведомление направляется не позднее девяноста дней, следующих за датой представления налоговой декларации по акцизам и документов, подтверждающих соответствие общей суммы фактического исполнения обязательств, обеспеченных этой банковской гарантией, сумме акциза и (или) авансового платежа акциза, в отношении которой предоставлено освобождение от уплаты в бюджет на основании этой банковской гарантии, если в течение указанного периода времени не составлено мотивированное мнение.";

абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами четвертым и пятым;

абзац пятый считать абзацем шестым и дополнить его словами "(за исключением случаев, предусмотренных абзацем четырнадцатым настоящего пункта)";

абзацы шестой - одиннадцатый считать соответственно абзацами седьмым - двенадцатым;

дополнить абзацами следующего содержания:

"Положения абзацев десятого - двенадцатого настоящего пункта не применяются в отношении налогоплательщиков, указанных в пункте 23 настоящей статьи.

В отношении налогоплательщиков, указанных в пункте 23 настоящей статьи, сумма акциза, обоснованность освобождения от уплаты которой по вывезенной за пределы территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой экспорта, а также вывезенной с территории Российской Федерации на территории государств - членов Евразийского экономического союза алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции подтверждена, определяется на основании следующих документов:

сообщения налогового органа о подтверждении обоснованности применения освобождения от уплаты акциза - в случае, если при проведении налогового мониторинга не выявлены противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах. Налоговый орган направляет указанное сообщение налогоплательщику в течение срока проведения налогового мониторинга, предусмотренного пунктом 5 статьи 10526 настоящего Кодекса, но не позднее девяноста дней, следующих за датой представления документов, указанных в пункте 7 статьи 198 настоящего Кодекса;

мотивированного мнения налогового органа.";

д) в подпункте 2 пункта 6 слова "четвертом и пятом" заменить словами "пятом и шестом";

5) в статье 198:

а) в абзаце девятнадцатом пункта 7 слова "а также" исключить, после слов "пунктом 22 статьи 184 настоящего Кодекса," дополнить словами "а также налогоплательщиками, указанными в пункте 23 статьи 184 настоящего Кодекса,";

б) абзац третий пункта 12 после слова "проверку" дополнить словами "(налоговый мониторинг)";

6) пункт 4 статьи 203 дополнить абзацем следующего содержания:

"Налогоплательщики, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 2031 настоящего Кодекса, реализуют право на возмещение сумм акциза, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в порядке, установленном статьей 2031 настоящего Кодекса, с учетом требований абзацев четвертого, восемнадцатого - двадцать второго настоящего пункта.";

7) в статье 2031:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

"10) в отношении которых на дату представления налоговой декларации проводится (проведен) налоговый мониторинг при представлении налоговой декларации за налоговый период года, за который проводится (проведен) налоговый мониторинг.";

б) в пункте 2:

абзац первый дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим пунктом";

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Налогоплательщики, указанные в подпункте 10 пункта 1 настоящей статьи, реализуют свое право на возмещение налога путем подачи в налоговый орган в ходе проведения налогового мониторинга не позднее двух месяцев со дня подачи налоговой декларации заявления о возмещении налога, в котором налогоплательщик указывает для возврата денежных средств реквизиты открытого им счета в банке.";

абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим и четвертым;

абзац четвертый считать абзацем пятым и изложить его в следующей редакции:

"Банковская гарантия и (или) договор поручительства могут не предоставляться следующими налогоплательщиками-организациями:";

дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:

"у которых совокупная сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых, уплаченная за три календарных года, предшествующих году, в котором подается заявление о возмещении налога, без учета сумм налогов, уплаченных в связи с перемещением товаров через границу Российской Федерации и в качестве налогового агента, составляет не менее 2 миллиардов рублей. Указанные налогоплательщики вправе не предоставлять банковскую гарантию и (или) договор поручительства, если со дня создания соответствующей организации до дня подачи налоговой декларации прошло не менее трех лет;

указанными в подпункте 10 пункта 1 настоящей статьи.";

абзац пятый считать абзацем восьмым;

в) в абзаце первом пункта 5 слова "вторым и третьим" заменить словами "третьим и четвертым";

г) пункт 8:

дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим пунктом";

дополнить абзацем следующего содержания:

"В отношении налогоплательщиков, указанных в подпункте 10 пункта 1 настоящей статьи, обоснованность суммы налога, заявленной к возмещению в налоговой декларации, проверяется налоговым органом в течение срока проведения налогового мониторинга, предусмотренного пунктом 5 статьи 10526 настоящего Кодекса.";

д) пункт 12:

после слова "отмене" дополнить словами "(полностью или частично)";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Если в отношении налогоплательщиков, указанных в подпункте 10 пункта 1 настоящей статьи, сумма налога, возмещенная в порядке, предусмотренном настоящей статьей, превышает сумму налога, подлежащую возмещению в связи с составлением налоговым органом мотивированного мнения, налоговый орган одновременно с составлением мотивированного мнения принимает решение об отмене (полностью или частично) решения о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, а также решения о возврате (полностью или частично) суммы налога, заявленной к возмещению, и (или) решения о зачете суммы налога, заявленной к возмещению, в части соответствующей суммы налога, не подлежащей возмещению.";

е) абзац первый пункта 14 после слова "двукратной" дополнить словами "(однократной в случае, указанном в абзаце втором пункта 12 настоящей статьи)";

ж) подпункт 1 пункта 15 дополнить словами "или в связи с составлением налоговым органом мотивированного мнения";

з) в пункте 20:

абзац первый после слова "проверки" дополнить словами "(до окончания срока проведения налогового мониторинга, но не позднее дня составления мотивированного мнения, если заявление подано налогоплательщиком, указанным в подпункте 10 пункта 1 настоящей статьи)";

абзац третий после слова "проверки" дополнить словами "(до окончания срока проведения налогового мониторинга, но не позднее дня составления мотивированного мнения, если уточненная налоговая декларация подана налогоплательщиком, указанным в подпункте 10 пункта 1 настоящей статьи)", после слова "отменяется" дополнить словами "полностью или частично", после слова "отмене" дополнить словами "полностью или частично", после слова "Суммы," дополнить словом "излишне";

8) в статье 204:

а) в пункте 121:

абзац второй дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта";

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"В отношении налогоплательщиков, указанных в пункте 23 статьи 184 настоящего Кодекса, такое уведомление направляется не позднее девяноста дней, следующих за датой представления налоговой декларации по акцизам и документов, подтверждающих соответствие общей суммы фактического исполнения обязательств, обеспеченных этой банковской гарантией, сумме акциза и (или) авансового платежа акциза, в отношении которой предоставлено освобождение от уплаты в бюджет на основании этой банковской гарантии, если в течение указанного периода времени не составлено мотивированное мнение.";

абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами четвертым и пятым;

абзац пятый считать абзацем шестым и дополнить его словами "(за исключением случаев, предусмотренных абзацем четырнадцатым настоящего пункта)";

абзацы шестой - одиннадцатый считать соответственно абзацами седьмым - двенадцатым;

дополнить абзацами следующего содержания:

"Положения абзацев десятого - двенадцатого настоящего пункта не применяются в отношении налогоплательщиков, указанных в пункте 23 статьи 184 настоящего Кодекса.

В отношении налогоплательщиков, указанных в пункте 23 статьи 184 настоящего Кодекса, сумма акциза, обоснованность освобождения от уплаты которой по вывезенной за пределы территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой экспорта, а также вывезенной с территории Российской Федерации на территории государств - членов Евразийского экономического союза алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции подтверждена, определяется на основании следующих документов:

сообщения налогового органа о подтверждении обоснованности применения освобождения от уплаты акциза - в случае, если при проведении налогового мониторинга не выявлены противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах. Налоговый орган направляет указанное сообщение налогоплательщику в течение срока проведения налогового мониторинга, предусмотренного пунктом 5 статьи 10526 настоящего Кодекса, но не позднее девяноста дней, следующих за датой представления документов, указанных в пункте 7 статьи 198 настоящего Кодекса;

мотивированного мнения налогового органа.";

б) в пункте 13:

в подпункте 2 слова "четвертом и пятом" заменить словами "пятом и шестом";

в подпункте 21 слова "четвертом и пятом" заменить словами "пятом и шестом";

9) абзац первый пункта 14 статьи 2146 после слова "проверку" дополнить словами "(налоговый мониторинг)";

10) абзац первый пункта 1 статьи 2148 изложить в следующей редакции:

"1. При проверке правильности исчисления и уплаты налога налоговым агентом в соответствии со статьей 2146 настоящего Кодекса в ходе проведения камеральной налоговой проверки, и (или) выездной налоговой проверки, и (или) налогового мониторинга налоговые органы вправе запрашивать в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, следующие документы:";

11) абзац первый пункта 15 статьи 3101 после слова "проверку" дополнить словами "(налоговый мониторинг)";

12) абзац первый пункта 1 статьи 3102 изложить в следующей редакции:

"1. При проверке правильности исчисления и уплаты суммы налога налоговым агентом в соответствии со статьей 3101 настоящего Кодекса в ходе проведения камеральной налоговой проверки, и (или) выездной налоговой проверки, и (или) налогового мониторинга налоговые органы вправе запрашивать в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, следующие документы:";

13) подпункт 7 пункта 3 статьи 34643 дополнить словами "и другие аналогичные объекты".

Статья 3

В пункте 12 части 1 статьи 2 Федерального закона от 8 июня 2020 года N 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 24, ст. 3746; N 42, ст. 6507) слова "первый квартал 2020 года;" заменить словами "первый квартал 2020 года. При этом авансовый платеж, исчисленный с учетом положений настоящего пункта за полугодие 2020 года, учитывается при исчислении общей суммы налога, подлежащей уплате в соответствующий бюджет за налоговый период 2020 года;".

Статья 4

Внести в статью 3 Федерального закона от 9 ноября 2020 года N 368-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 46, ст. 7212) следующие изменения:

1) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Положения пунктов 1, 2, 5, 6 и 62 статьи 2513-1, пункта 9 статьи 2515 и пунктов 3, 31, 11 и 12 статьи 3091 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении порядка определения прибыли контролируемых иностранных компаний в целях налогообложения за налоговые периоды начиная с 2020 года.";

2) дополнить частями 71 и 72 следующего содержания:

"71. Положения пунктов 4 и 41 статьи 2513-1 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении порядка определения иностранной холдинговой компании и иностранной субхолдинговой компании соответственно при определении прибыли контролируемой иностранной компании начиная с периодов, начинающихся в 2021 году.

72. Положения пунктов 2, 6 и 61 статьи 2514, пункта 5 статьи 2515, пунктов 11 и 11-1 статьи 126 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении уведомлений о контролируемых иностранных компаниях и подтверждающих документов, представляемых за налоговые периоды, начиная с 2020 года.".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 23 ноября 2020 года N 374-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 48, ст. 7627) следующие изменения:

1) в подпункте "г" пункта 31 статьи 2:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"6. При реализации или ином выбытии (в том числе погашении) акций (долей участия в уставном капитале) российских и (или) иностранных организаций указанный в пункте 1 настоящей статьи срок исчисляется:";

б) дополнить новым абзацем пятым и абзацем шестым следующего содержания:

"в отношении акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций, полученных налогоплательщиком-правопреемником в результате реорганизации, - с даты приобретения таких акций (долей) реорганизованной организацией (реорганизованными организациями);

в отношении акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций, созданных в результате реорганизации в форме преобразования, выделения или разделения, - с даты приобретения налогоплательщиком акций (долей участия в уставном капитале) реорганизованной организации.";

в) абзац пятый считать абзацем седьмым;

2) статью 9 дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Положения пункта 6 статьи 2842 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в отношении реализации или иного выбытия (в том числе погашения) акций (долей участия в уставном капитале) российских организаций применяются начиная с налогового периода 2020 года.".

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 13 статьи 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Пункты 1,3 - 6, подпункт "а" пункта 7, пункты 8 - 13 статьи 1, пункты 1 - 12 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2021 года.

4. Пункт 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2022 года.

5. Подпункт "б" пункта 7 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2024 года.

6. Положения пункта 6 статьи 10526 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в части представления организацией, в отношении которой проводится налоговый мониторинг, налоговому органу документов (информации) по телекоммуникационным каналам связи не применяются при проведении налогового мониторинга за периоды начиная с 2024 года.

7. Положения пункта 11 статьи 88, пункта 5 статьи 10526, пунктов 13, 310, 15 статьи 165, пункта 1 статьи 176, статей 1761, 184, пунктов 7 и 12 статьи 198, пункта 4 статьи 203, статьи 2031, пунктов 121 и 13 статьи 204, пункта 14 статьи 2146, пункта 1 статьи 2148, пункта 15 статьи 3101, пункта 1 статьи 3102 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении налоговых деклараций (расчетов), уточненных налоговых деклараций (уточненных расчетов), представленных за налоговые (отчетные) периоды, наступившие после 1 июля 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин