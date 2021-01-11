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11.01.2021 07:54
Рубрика: Спорт

НБА перенесла второй матч из-за коронавируса

Текст: Максим Домчев

Национальная баскетбольная ассоциация перенесла на неопределенный срок матч регулярного чемпионата между "Бостоном" и "Майами".

Фото: iStock
Новый сезон НБА может стать самым убыточным в истории

Причиной для такого шага стала вспышка коронавируса в расположении обеих команд. Это уже второй матч регулярного сезона, перенесенный из-за COVID-19.

Из-за контакта с заразившимся часть игроков обоих клубов помещена на карантин. "Майами" и "Бостон" не смогли собрать минимально разрешенные по восемь игроков для участия в матче. Как сообщает сайт Лиги, несмотря на участившиеся инциденты с заболеваниями, речи о приостановке и тем более отмене сезона, не идет.

Спорт Баскетбол Пандемия коронавируса COVID-19

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