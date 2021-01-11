НХЛ обнародовала список из 50 лучших хоккеистов лиги. В нем оказались пятеро россиян.

Выше всех в этом рейтинге - на четвертое место - поставили форварда "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. На седьмой строчке расположился нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, который стал обладателем Кубка Стэнли-2020. Однако играл с травмой, поэтому пропустит регулярный чемпионат нового сезона, который стартует в ночь на 14 января. На восьмой позиции в топ-10 - капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. В 20 лучших попали еще два наших хоккеиста - голкипер "молний" Андрей Василевский (17-й) и форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин (18-й).

Отметим, что первое место в рейтинге занял форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, второе - Натан Маккиннон из "Колорадо Эвеланш", третье - Леон Драйзайтль ("Эдмонтон Ойлерз").