Новые школьные стандарты могут утвердить уже в 2021 году

Около года назад совет при Минпросвещения одобрил проект новых школьных стандартов (ФГОС) с подробным содержанием по каждому предмету. Но они так и не были утверждены. Когда министерство просвещения планирует завершить эту работу? Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов: Проекты ФГОС доработаны. Сейчас они находятся на рассмотрении межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы общего образования под председательством вице-премьера Татьяны Алексеевны Голиковой и помощника президента РФ Андрея Александровича Фурсенко. В случае одобрения проектов ФГОС рабочей группой, они могут быть утверждены в конце февраля - начале марта 2021 года.

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