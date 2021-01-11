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11.01.2021 05:00
Рубрика: Общество

Новые школьные стандарты могут утвердить уже в 2021 году

Текст: Ксения Колесникова
Около года назад совет при Минпросвещения одобрил проект новых школьных стандартов (ФГОС) с подробным содержанием по каждому предмету. Но они так и не были утверждены. Когда министерство просвещения планирует завершить эту работу? Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Сергей Кравцов: Проекты ФГОС доработаны. Сейчас они находятся на рассмотрении межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы общего образования под председательством вице-премьера Татьяны Алексеевны Голиковой и помощника президента РФ Андрея Александровича Фурсенко. В случае одобрения проектов ФГОС рабочей группой, они могут быть утверждены в конце февраля - начале марта 2021 года.

Полную версию "Делового завтрака" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".

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Общество Образование Правительство Минпросвещения Деловой завтрак Стандарты для школы

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