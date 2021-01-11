Благодаря готовящимся поправкам в Гражданский кодекс, граждане смогут подавать иски к соседям, которые, например, жгут костры на своей земле, заставляя окружающих дышать дымом. Или чья канализация в частном доме "облагораживает" ароматами весь коттеджный поселок.

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил ТАСС, что сейчас готовится новый блок поправок в Гражданский кодекс. В частности, проект детально прописывает соседские права.

"Всем интересна тема соседских прав о конкретизации пределов прав на недвижимость и возможности разрешения каких-то ситуаций, - сказал Павел Крашенинников. - Известно, что права одного субъекта заканчиваются там, где возникают у другого. Но есть пограничные истории - их надо урегулировать. Поэтому если человек живет, а его сосед построил дом, который ему окна загораживает от солнца, то возникают претензии. Или из-за дыма, шума. Все это надо упорядочить, но это совсем не главная цель данного блока поправок. Главное - это системно урегулировать весь комплекс вещных прав".

По его словам, законодатели вплотную подошли к рассмотрению подготовленных поправок.