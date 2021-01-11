В Минэнерго рассказали о ситуации на топливном рынке

Объемы производства автомобильного топлива достаточны для покрытия внутрироссийского спроса и поддержания необходимых запасов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго, опубликованном на официальном сайте ведомства.

"Для недопущения дефицита бензина на АЗС и, соответственно, экономически необоснованного роста цен на российском рынке, Минэнерго совместно с ФАС и профессиональными участниками рынка в рамках работы оперативного штаба постоянно ведет мониторинг производства и отгрузок топлива на внутренний рынок и экспорт", - говорится в заявлении.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса и связанных с этим ограничений, несмотря на спад потребления, на внутреннем рынке поддерживался необходимый уровень запасов топлива на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения, его дефицита не возникало. Анализ сегодняшней ситуации позволяет сказать, что в 2021 году темп роста розничных цен на нефтепродукты также сохранится в пределах инфляции, несмотря на рыночные колебания цен на оптовом рынке, подчеркивается в сообщении Минэнерго.