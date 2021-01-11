Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 529-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности казачьих обществ"

Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

В пункте 1 статьи 62 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2009, N 23, ст. 2762) слова "и войсковых казачьих обществ" заменить словами ", войсковых казачьих обществ и всероссийского казачьего общества".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 50, ст. 5245; 2008, N 49, ст. 5743; 2009, N 23, ст. 2762; 2011, N 23, ст. 3241; 2015, N 29, ст. 4388; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 18, ст. 2659; 2018, N 32, ст. 5100; 2019, N 31, ст. 4440) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в части 1:

в пункте 3 слова "или войскового казачьего общества" заменить словами ", войскового или всероссийского казачьего общества";

пункт 7 после слов "войсковых казачьих обществ" дополнить словами ", а также окружных (отдельских) казачьих обществ, не входящих в состав войсковых казачьих обществ";

б) часть 2 признать утратившей силу;

2) в статье 5:

а) в части 16 после слова "Атаман" дополнить словами "всероссийского казачьего общества и атаман", слово "обязан" заменить словом "обязаны";

б) часть 161 после слова "атаманом" дополнить словами "всероссийского казачьего общества и атаманом";

в) дополнить частью 18 следующего содержания:

"18. Непредставление атаманом всероссийского казачьего общества сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим досрочное освобождение его от должности Президентом Российской Федерации по представлению уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами.";

3) в статье 6:

а) в части 1 слова "и войсковые казачьи общества" заменить словами ", войсковые казачьи общества и всероссийское казачье общество";

б) в части 2 слова "органом, уполномоченным в области ведения реестра" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области ведения государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации (далее - орган, уполномоченный в области ведения реестра)";

в) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Решение о внесении в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации всероссийского казачьего общества принимается органом, уполномоченным в области ведения реестра, на основании представления уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами.";

г) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Внесению в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации подлежат казачьи общества, в которых фиксированная численность членов, в установленном порядке принявших на себя обязательства по несению государственной или иной службы, соответствует численности таких членов казачьего общества, установленной органом, уполномоченным в области ведения реестра, по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами.";

д) абзац первый части 6 после слов "Для внесения" дополнить словами "хуторского, станичного, городского, районного (юртового), окружного (отдельского) или войскового";

е) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Орган, уполномоченный в области ведения реестра, не позднее чем через десять дней со дня получения представления уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами принимает решение о внесении всероссийского казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного решения выдает атаману всероссийского казачьего общества свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации по форме, утвержденной органом, уполномоченным в области ведения реестра.";

ж) часть 8 после слов "казачьих обществ в Российской Федерации" дополнить словами "(за исключением всероссийского казачьего общества)";

4) статью 61 дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Положения настоящей статьи не распространяются на всероссийское казачье общество.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6953; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 45, ст. 6204; 2018, N 24, ст. 3400; N 32, ст. 5100) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 2:

а) подпункт "о" пункта 1 после слова "атаманов" дополнить словами "всероссийского и";

б) пункт 11 после слов "должностей атаманов" дополнить словами "всероссийского казачьего общества и";

2) в статье 16:

а) в части 2 после слова "атаманом" дополнить словами "всероссийского казачьего общества или", слово "внесенного" заменить словом "внесенных";

б) в части 5 после слов "должности атамана" дополнить словами "всероссийского казачьего общества или", слово "внесенного" заменить словом "внесенных".

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин