Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 532-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Внести в Федеральный закон от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3127; 2006, N 23, ст. 2383; 2007, N 45, ст. 5417; 2009, N 52, ст. 6416; 2011, N 49, ст. 7043; N 50, ст. 7351; 2013, N 30, ст. 4064; 2015, N 29, ст. 4339; 2016, N 27, ст. 4183) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 9 слова "или деятельности по логистике" заменить словами "и (или) деятельности по логистике (далее - соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности)";

2) в статье 10:

а) в части 1 слова "деятельность или" заменить словами "деятельность и (или)", слова "об осуществлении технико-внедренческой деятельности" заменить словами "об осуществлении технико-внедренческой деятельности, с учетом особенностей, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи";

б) в части 2 третье предложение дополнить словами ", с учетом особенностей, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи";

в) в части 21 первое предложение дополнить словами ", с учетом особенностей, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи";

г) дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:

"5. Резидент промышленно-производственной, технико-внедренческой или туристско-рекреационной особой экономической зоны наряду с деятельностью, которая предусмотрена частями 1, 2 и 21 настоящей статьи, вправе осуществлять на территории особой экономической зоны иную деятельность, за исключением видов деятельности, указанных в части 5 статьи 4 настоящего Федерального закона, и видов деятельности, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 6 статьи 4 настоящего Федерального закона, при соблюдении следующих условий:

1) получаемый доход от иной деятельности составляет не более 10 процентов общего объема доходов резидента особой экономической зоны;

2) возможность ведения резидентом иной деятельности предусмотрена соглашениями об осуществлении деятельности в особой экономической зоне.

6. В отношении иной деятельности резидента промышленно-производственной, технико-внедренческой или туристско-рекреационной особой экономической зоны, предусмотренной частью 5 настоящей статьи, не применяются особый режим осуществления предпринимательской деятельности и таможенная процедура свободной таможенной зоны. При этом резидентом при ведении бухгалтерского учета должен обеспечиваться раздельный учет иной деятельности и деятельности, предусмотренной частями 1, 2 и 21 настоящей статьи.".

Президент Российской Федерации В. Путин