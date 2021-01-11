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11.01.2021 16:12
Рубрика: Экономика

Олег Тиньков объяснил неудачу с продажей банка "Тинькофф"

Текст: Александр Проценко

Основатель банка "Тинькофф" объяснил в интервью журналу Forbes сложности с продажей компании. Основная причина - трудно найти покупателя, который может позволить себе "такую махину".

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Как заявил предприниматель, переговоры о сделке с "Яндексом" длились около трех-четырех месяцев, а причиной их срыва стал отказ компании Аркадия Воложа от объединения и ее желание полностью купить "Тинькофф". Оплата состояла бы наполовину из акций, причем, "Яндекс" был готов выкупить акции банка с 7-процентной премией к их рыночной стоимости. Но при этом Олег Тиньков потерял бы право влиять на решения в новой компании.

"Это смотрелось бы органично, если речь шла об объединении, но общемировая практика за покупку и стратегический контроль - это 25-40 процентов", - пояснил хозяин банка. Он предложил Воложу доплатить, но тот попросил время на согласование предложения с советом директоров. А сам Тинькова, по его словам, к тому моменту уже был сильно болен лейкемией, устал торговаться и объяснять, что "Тинькофф" зарабатывает вдвое больше "Яндекса".

К тому же острой необходимости продавать этот актив не было. И в конечном итоге предприниматель вышел из сделки. Причем, в "Яндексе" после этого заявили, что расстроены таким исходом переговоров.

Как пояснил бизнесмен, такие успешные предприятия, как его, не продаются с дисконтом. Сделка должна проводиться по высокой и справедливой цене, а его актив, по оценке самого Тинькова, стоит более шести миллиардов долларов. Но теперь, после ситуации с "Яндексом", он не уверен, что есть какая-либо другая компания, которая может позволить себе подобное приобретение.

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