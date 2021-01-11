Определена судьба "Евровидения-2021"

Международный песенный конкурс "Евровидение", из-за пандемии претерпевший ряд метаморфоз, тем, вероятно, лишив российский проект Little Big победы, в этом году состоится, несмотря на коронавирус.

Об этом сообщил BBC британский комментатор "Евровидения", актер и комик Грэм Нортон, подчеркивая, что состязание пройдет, скорее всего, в привычном зрителю формате. Это же подтвердили и организаторы смотра.

При этом Нортон выразил сомнения в том, что "Евровидение" 2021 года сможет пройти "на стадионе в 20 000 человек".

Ранее, напомним, организаторы предложили на случай изменений эпидемиологической обстановки несколько вариантов проведения конкурса - от полноценного, полностью как раньше, до полностью "виртуального" - онлайн.

При этом есть и промежуточный вариант - представители тех стран, где COVID-19, возможно, продолжит буйствовать, смогут выступить на фестивале дистанционно или "в записи" - через заранее предоставленные организаторам ролики с исполнением конкурсной песни.