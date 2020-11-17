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Little Big поделились планами на "Евровидение-2021"

Поп-музыка
    17.11.2020, 19:19
Текст:   Козьма Лоханкин

Музыканты группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская поделились своими планами на ближайшее будущее и на следующий год.

Фото: kinopoisk.ru
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В эфире радио Energy Прусикин сообщил, что уже готов новый клип, который в скором времени появится в Сети. О том, к какой песне он был снят, Little Big говорить отказались.

Что касается "Евровидения-2021", то группа готова заняться материалом для конкурса. "Многие думают, что мы автоматически едем в 2021 году, но это не так", - пояснил фронтмен группы. Для того, чтобы побороться за право выступить в следующем году на "Евровидении", Little Big намерены предложить несколько песен.

"Если получится, то мы поедем. Если не получится, то не поедем", - философски заключил Прусикин, подчеркнув, что ещё ничего не решено: "отбор идёт". Но шанс на путёвку у группы есть.

Фото: REUTERS
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Напомним, Little Big были выбраны с песней Uno как представители России на "Евровидении-2020", которое должно было пройти в Роттердаме, но было отменено из-за пандемии коронавируса.

Между тем последний к этому моменту клип группы, посвящённый 2020 году, набрал уже около 7,5 млн просмотров на YouTube.

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