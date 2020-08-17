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Клип Little Big с пляшущей едой собрал более 6 миллионов просмотров

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    17.08.2020, 17:12
Текст:   Олег Усков

Tacos, новый видеоклип проекта-чемпиона Little Big, встретил энтузиазм далеко не у всех поклонников коллектива.

Что на счетчик вообще никак не влияет - количество просмотров ролика, где члены коллектива изобразили однообразно поющую и приплясывающую снедь, тем устрашающую Пухляша, уже приближается к отметке в 6 400 000. Видео, напомним, было размещено на официальном YouTube-канале ВИА 14 августа.

Фото: youtube.com/ Marilyn Manson
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Соотношение отметок "нравится" и "не нравится" - 441 тысяча к 84 тысячам. Ниже под клипом продолжается диспут. Некоторые комментаторы признаются, что на этот раз им трек "не зашел". Другие на это предлагают просто подождать и переслушать, поскольку часто бывает, что вроде не зашел, а потом как зайдет-зайдет! "Нет, песня - шлак", - настаивают противники произведения. "Ну и ладно, - парируют таковым сторонники. - Нам ваше мнение все равно до фонаря".

"Ожидал, что угодно, но не пародию на Южный Парк, кому интересно, о чем я, загуглите: "Картман Тако Бурито", - просвещают аудиторию эрудиты.

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