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Little Big превратились в еду в своем новом клипе

Новости
    14.08.2020, 15:14
Текст:   Олег Усков

Абсолютные рекордсмены "Евровидения" и лауреаты премии за самый трэшевый клип года россияне Little Big опубликовали новое креативное видео.

Фото: youtube.com/ Marilyn Manson
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Которое, если наклонить голову набок и прищуриться, вполне можно трактовать как мюзикл по мотивам анимационной гастрономической драмы с моралью "Полный расколбас".

Клип называется Tacos, размещен на официальном YouTube-канале рейв-коллектива и уже вовсю накручивает счетчик просмотров - как LB это умеют.

По центру мини-фильма выступает знакомый вам по Uno виртуозный танцор Пухляш (Дмитрий Красилов), морально третируемый агрессивными поющими продуктами питания с головами участников группы.

Сам трек выполнен по традиционной для нынешних LB формуле "минимум смысла и назойливый рефрен" (пока, вроде, стабильно срабатывало). На что обратили внимание некоторые пользователи, тем группу укоряя. Но им тут же оппонируют другие: мол, ребята молодцы - запустили еще один "вирусняк", да и вообще это "фишка" группы.

При этом, судя по соотношению "лайков" и "дизлайков", сторонников у LB по-прежнему большинство. Впрочем, есть и третья сторона, призывающая вернуться ко временам ранних, свирепых и кровожадных нетленок Dead Unicorn и Life in da Trash. А то, мол, слишком уж попсово.

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