Определены самые распространенные затяжные последствия COVID-19

Спустя шесть месяцев после острой фазы коронавирусной инфекции состояние недомогания сохраняется у большинства переболевших.

Такие данные показало исследование китайских медиков, изучивших клиническую картину 1733 пациентов, которые были выписаны из больницы в Ухане с 7 января по 29 мая 2020 года. Выводы ученых опубликованы в журнале The Lancet.

Средний возраст обследованных составил 57 лет, большинство пациентов - 52 процента - были мужчинами. Переболевшие находились под наблюдением врачей в течение 186 дней.

В этот период 63 процента участников жаловались на быструю утомляемость или мышечную слабость, 26 процентов заявили о проблемах со сном, 23 процента испытывали тревогу или находились в состоянии депрессии.

Кроме того, медики установили, что переболевшие COVID-19 в тяжелой форме впоследствии имели более серьезные нарушения диффузионной способности легких и аномалии в грудной клетке. Эта группа пациентов, по словам ученых, должна стать основной целевой группой для долгосрочной терапии и реабилитации.