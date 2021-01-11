Особо охраняемые природные территории поспорят за гранты WWF России

Получить гранты для развития особо охраняемых природных территорий смогут администрации заповедников, национальных и природных парков, а также других учреждений, созданных для охраны уникальных мест России. Конкурс, на котором представители WWF России отберут лучшие проекты в четырех номинациях, стартует 20 января, а результаты будут объявлены в марте, сообщила пресс-служба организации.

"Путешествуя по заповедным территориям, восхищаешься, насколько разная, красивая, могучая и в то же время хрупкая природа нашей страны, - отметил директор WWF России Дмитрий Горшков. - Еще больше восхищаешься людьми, которые с огромной самоотдачей и любовью к делу работают в заповедниках, национальных парках и других особо охраняемых природных территориях. У них очень много интересных идей и проектов, но, к сожалению, их не всегда удается реализовать из-за отсутствия финансирования. Именно поэтому мы проводим конкурс грантов для заповедников и национальных парков".

В этом году в конкурсе будут четыре номинации: "Сохранение редких видов животных", "Сохранение ключевых экосистем и местообитаний", "Экопросвещение и экотуризм", а также "Адаптационные проекты по снижению негативного воздействия изменения климата на редкие/особо ценные виды и экосистемы".

Конкурсы на гранты для особо охраняемых природных территорий WWF России проводит с 1999 года. За это время поддержку получили более 160 проектов, победителями в разные годы становились 55 заповедников и национальных парков. Каждый год заявки на участие в конкурсе поступают от шести десятков особо охраняемых природных территорий.