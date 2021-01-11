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Пахмутову и Добронравова выписали из больницы после коронавируса

Здоровье
    11.01.2021, 15:58
Текст:   Александр Алексеев

Композитор Александра Пахмутова и ее муж, поэт Николай Добронравов выписаны после лечения от коронавируса, которое они проходили в ЦКБ Москвы.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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- Да, все хорошо, - рассказала близкая знакомая семьи, отвечая на вопрос о выписке супругов из Центральной клинической больницы. Ее слова приводит агентство "Интерфакс".

Ранее поступала информация о том, что они заразились COVID-19 еще во время обследования в платной клинике в подмосковной Барвихе. После чего их и перевели на лечение в ЦКБ - еще в середине декабря.

Но уже 23 декабря друзья семьи рассказывали, что Пахмутова и Добронравов чувствуют себя "нормально". А вот теперь уже и выписаны из ЦКБ.

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