Пахмутову и Добронравова выписали из больницы после коронавируса

Композитор Александра Пахмутова и ее муж, поэт Николай Добронравов выписаны после лечения от коронавируса, которое они проходили в ЦКБ Москвы.

- Да, все хорошо, - рассказала близкая знакомая семьи, отвечая на вопрос о выписке супругов из Центральной клинической больницы. Ее слова приводит агентство "Интерфакс".

Ранее поступала информация о том, что они заразились COVID-19 еще во время обследования в платной клинике в подмосковной Барвихе. После чего их и перевели на лечение в ЦКБ - еще в середине декабря.

Но уже 23 декабря друзья семьи рассказывали, что Пахмутова и Добронравов чувствуют себя "нормально". А вот теперь уже и выписаны из ЦКБ.