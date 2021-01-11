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11.01.2021 21:41
Рубрика: В мире

Елисейские зазеленеют

Парижская мэрия утвердила план обновления знаменитой магистрали
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)
Мэр французской столицы Анн Идальго в интервью газете "Журналь дю диманш" заявила о том, что план глобального обновления Елисейских полей окончательно утвержден. На первом этапе, приуроченном к Олимпийским играм 2024 года, он затронет площадь Согласия, и только к 2030 году будет полностью преобразован весь главный проспект города на Сене и прилегающие к нему зоны. Когда в начале прошлого года был представлен проект, разработанный в архитектурном агентстве PCA-Stream, его реализацию эксперты оценили в 150 миллионов евро. Однако не исключено, что в конечном счете стоимость окажется значительно выше.
Такой в будущем мэр Парижа видит улицу Елисейские поля и ее окрестности. Фото: instagram.com/ pcastream Такой в будущем мэр Парижа видит улицу Елисейские поля и ее окрестности. Фото: instagram.com/ pcastream
Такой в будущем мэр Парижа видит улицу Елисейские поля и ее окрестности. Фото: instagram.com/ pcastream

По словам Анн Идальго, "наша цель - превратить Елисейские поля в необыкновенный сад". Причем руководитель упомянутого агентства Филипп Чиамбаретта надеется сделать из них некий "эталон современного подхода к вопросам урбанизации". Так какие трансформации ждут знаменитую парижскую улицу?

Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости
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Во-первых, ее лишат статуса центральной транспортной артерии города, что полностью соответствует многолетней политике начальницы парижского муниципалитета, направленной на вытеснение автомобилей из столицы. Нынешнее восьмиполосное шоссе урежут в два раза. Высвободившиеся площади отдадут пешеходам, а по обеим сторонам магистрали на протяжении почти двух километров высадят свыше 1100 деревьев с густыми кронами. Им предназначено создавать эффект "зеленых туннелей", где расположатся, в частности, террасы ресторанов и бистро. Движение вокруг Триумфальной арки, расположенной на площади Шарль де Голль - Этуаль, также будет урезано. В планах - поменять дорожное покрытие проспекта, используя при этом материалы, способные серьезно уменьшить шум проезжающих машин и автобусов. Одновременно будет расширена парковая часть Елисейских полей. Там появятся детские площадки, кафе, разнообразные развлечения для парижан и приезжих.

Откровенно говоря, необходимость радикальной перелицовки Елисейских полей давно назрела. Дело в том, что для большинства парижан они отнюдь не самое привлекательное место в городе. Опрос, проведенный Французским институтом по изучению общественного мнения (IFOP), свидетельствует: 92 процента столичных жителей дают проспекту негативную оценку. Причины? Самый высокий уровень загазованности в городе, толпы туристов, дорогущие магазины, рассчитанные в основном на приезжих. К тому же имидж Елисейских полей здорово подпортили нескончаемые манифестации "желтых жилетов" с ошеломляющими погромами и поджогами.

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