Пять вопросов о продолжении сериала "Секс в большом городе"

О продолжении в своих соцсетях написали актрисы Сара Джессика Паркер (Кэри Брэдшоу), Синтия Никсон (Миранда) и Кристин Дэвис (Шарлотта). У читателей в связи с такой новостью сразу же могут возникнуть вопросы. Ответим на некоторые из них.
1. Сколько серий будет в новом сезоне?
Десять.
2. Где будет выходить продолжение?
Возрождение "Секса в большом городе" официально состоится на стриминговом сервисе HBO Max.
3. Почему Ким Кэттролл (Саманта) ничего не опубликовала в социальных сетях?
Актриса, скорее всего, не вернется, чтобы сыграть в продолжении популярного сериала, если только сообщение об этом - не уловка продюсеров.
4. О чем расскажет продолжение?
О Кэрри, Миранде и Шарлотте возраста 50 плюс. Какие испытания жизнью и дружбой им теперь предстоит пройти. "... Интересно… где они сейчас?", - написала Сара Джессика Паркер в Instagram.
5. Когда выйдет сериал?
Производство продолжения "Секса в большом городе" планируется начать в Нью-Йорке в конце весны 2021-го. Соответственно, он может появиться уже в 2022 году.