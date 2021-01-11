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11.01.2021 11:34
Рубрика: Культура

Пять вопросов о продолжении сериала "Секс в большом городе"

Текст: Сусанна Альперина
Сериал "Секс в большом городе" - шесть сезонов и два полнометражных фильма. Как оказалось, и этого мало. И сегодня стало известно о том, что появится новый сезон сериала, снятого по книге Кэндес Бушнелл, который выходил с 1998-го по 2004-й годы и успел за это время обрасти многомилионной армией поклонников.
Кадр из сериала. Фото: kinopoisk.ru Кадр из сериала. Фото: kinopoisk.ru
Кадр из сериала. Фото: kinopoisk.ru

О продолжении в своих соцсетях написали актрисы Сара Джессика Паркер (Кэри Брэдшоу), Синтия Никсон (Миранда) и Кристин Дэвис (Шарлотта). У читателей в связи с такой новостью сразу же могут возникнуть вопросы. Ответим на некоторые из них.

1. Сколько серий будет в новом сезоне?

Десять.

2. Где будет выходить продолжение?

Возрождение "Секса в большом городе" официально состоится на стриминговом сервисе HBO Max.

3. Почему Ким Кэттролл (Саманта) ничего не опубликовала в социальных сетях?

Фото: kinopoisk.ru
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Актриса, скорее всего, не вернется, чтобы сыграть в продолжении популярного сериала, если только сообщение об этом - не уловка продюсеров.

4. О чем расскажет продолжение?

О Кэрри, Миранде и Шарлотте возраста 50 плюс. Какие испытания жизнью и дружбой им теперь предстоит пройти. "... Интересно… где они сейчас?", - написала Сара Джессика Паркер в Instagram.

5. Когда выйдет сериал?

Производство продолжения "Секса в большом городе" планируется начать в Нью-Йорке в конце весны 2021-го. Соответственно, он может появиться уже в 2022 году.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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