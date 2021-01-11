Пилоты "КАМАЗ-мастера" заняли весь пьедестал на восьмом этапе "Дакара"

Пилоты российской команды "КАМАЗ-мастер" снова заняли первые три места на очередном этапе ралли-марафона "Дакар".

На восьмом этапе, протяженность которого составила 453 км, лучший результат показал экипаж Антона Шибалова. Он преодолел дистанцию за 3 часа 19 минут 40 секунд.

Второй результат показал Андрей Каргинов, проигравший две минуты и 19 секунд. Лидер генеральной классификации Дмитрий Сотников показал третий результат, уступив 2 минуты и 28 секунд.

В общем зачете Сотников опережает Шибалова на 43 минуты и 28 секунд, Айрата Мардеева - на час и 13 минут. Каргинов располагается на седьмом месте, проигрывая лидеру более двух с половиной часов.