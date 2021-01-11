Политические партии начинают подготовку к федеральной кампании по выборам в Государственную Думу. В том, кто в этой гонке "возьмет" первое место, эксперты единодушны, а вот кому достанется звание "второй партии", сколько фракций будет в нижней палате парламента восьмого созыва и войдут ли туда новые политические проекты - остается темой для споров и обсуждений. В любом случае "интрига 19 сентября" сохраняется до подведения итогов Единого дня голосования для всех 16 партий, которые могут принять участие в выборах без сбора подписей. "РГ" выяснила, как политические игроки готовятся к этой кампании.

Цель в 300 мандатов

Однозначный успех на выборах в Госдуму политологи прогнозируют для "Единой России". Глава ФоРГО Константин Костин ранее высказывал мнение, что "единороссы" получат в сумме 300 мандатов. Социологи констатируют: на имидж партии влияет и рейтинг президента, и то, что именно с ней связывается реализация запроса на стабильность. Партия оперативно отреагировала на проблемы пандемии, развернула волонтерское движение - работала на передовой. В самой "Единой России" уже заявляли о своей главной цели на выборах в Госдуму - получить конституционное большинство. Так, об этом говорил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. "Наша цель - "301 плюс", - заявлял он, имея в виду количество депутатских мандатов.

При этом "единороссы" готовятся к серьезному противостоянию. Председатель партии Дмитрий Медведев считает, что оппоненты "ЕР" будут ее "пробовать на зуб". "Сейчас это будет с особой яростью выглядеть, все будут против "Единой России"", - ранее предупредил он коллег на встрече с выпускниками кадрового проекта "ПолитСтартап". Поэтому партия должна быть безупречна с точки зрения эффективной работы, призвал Медведев. Предвыборная тактика "Единой России", несмотря на пандемию коронавируса, по-прежнему будет базироваться на очном контакте с избирателями, то есть кандидаты будут ходить "от дома к дому". Поэтому они должны быть готовы сделать прививки, несмотря на то что этот вопрос является добровольным, предупреждали в руководстве партии.

Для поиска новых лиц в "ЕР" запустили в ноябре проект "Федеральный ПолитСтартап", который поможет региональным политикам заявить о себе.

В октябре прошлого года в "Единой России" также начали работу над предвыборной программой. Дмитрий Медведев назвал основные ее направления, в числе которых: поддержка экономики и занятости в условиях пандемии, соцподдержка, образование, здравоохранение и повышение качества жизни. В 2020 году "Единая Россия" отказалась от ежегодного съезда из-за коронавируса, хотя ранее ожидалось, что он пройдет в декабре и будет посвящен электоральным итогам. О новой дате съезда пока неизвестно, но, скорее всего, его повестка уже будет выстроена вокруг других вопросов: выдвижения списка кандидатов на выборах в Госдуму, а также утверждения программы, с которой партия пойдет на эти выборы.

Сохранить фракции и укрепить позиции

Что касается других парламентских партий, то никто из них не намерен сдавать свои позиции. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отметил снижение интереса россиян к ЛДПР, однако политологи считают, что партия сейчас "в восходящем тренде" и очень жестко готовится к избирательному циклу. В ЛДПР отметили, что планируют провести съезд в феврале-марте, все списки кандидатов обнародуют уже после него. Владимир Жириновский, переизбранный председателем партии в декабре на итоговом съезде, заявил тогда, что у ЛДПР есть все шансы стать партией номер два в Госдуме.

При этом КПРФ, которую принято считать партией номер два в российской политике, в последние годы, по мнению специалистов Экспертного института социальных исследований, переживает определенного рода кризис. Политологи говорят о необходимости обновления. О планах КПРФ перед новогодними праздниками рассказал лидер партии Геннадий Зюганов. "У нас с вами пройдет ряд крупных мероприятий, посвященных выборным кампаниям. Мы проведем отчетно-выборный съезд партии в апреле, потом еще один съезд, на котором утвердим свои списки, видимо, на выборы в Думу, это будет в июне месяце", - заявил он.

Кстати, эксперты ранее отмечали, что именно между КПРФ и ЛДПР развернется борьба за звание главного оппозиционера в ходе кампании-2021.

Еще одной интригой станет судьба "Справедливой России", которая, по мнению политологов, теряет "баллы", хоть и имеет сильные позиции в регионах. Эксперты полагают, что, возможно, объединение с малыми партиями поможет эсерам пережить кризис. В самой партии не видят повода для беспокойства. "По результатам единого дня голосования "Справедливая Россия" рассчитывает увеличить свое представительство как в нижней палате федерального парламента, так и в региональных и муниципальных законодательных органах. Для этого есть объективные предпосылки", - заявил "РГ" лидер СР Сергей Миронов. Организационная подготовка к выборам пройдет в два этапа. "Ориентировочно в первом квартале пройдет первая, идеологическая часть партийного съезда, на которой будут определены подходы к выборам. Вторая часть состоится во втором квартале с учетом обозначенных в законе сроков. Формирование избирательных списков будет идти до последнего, поскольку на этот процесс влияют многие факторы", - прокомментировал ситуацию Миронов.

На съездах и в округах

В партии "Яблоко" тоже готовятся к выборам, но сначала планируют заняться внутренней реформой. Изначально обсуждать ее планировали на съезде в ноябре, но его перенесли из-за пандемии. Теперь мероприятие стоит в планах на март. "Суть реформы - больше вовлекать членов партии и сторонников в процесс принятия решений, при этом повышая уровень ответственности и политической активности", - рассказал "РГ" председатель "Яблока" Николай Рыбаков. - Важно, чтобы думская кампания стала личным политическим действием для всех, кто считает "Яблоко" своим представителем в политике". По его словам, одна из составляющих думской стратегии партии - большая работа в регионах, в столицах субъектов РФ, в крупных городах. "И основа такой работы - это политическая вовлеченность в кампанию членов партии", - сказал он. Предвыборный съезд "Яблока" по выдвижению списка будет, скорее всего, в июне.

В 2021 году в выборах в Госдуму без сбора подписей могут принять участие 16 политических партий

В "Партии Роста" сообщили, что и федеральный список, и кандидаты по мажоритарным округам уже практически готовы. Формальное утверждение пройдет в рамках расширенного заседания федерального политсовета партии. "Вообще это планируется на апрель-май", - рассказал "РГ" заместитель председателя "Партии Роста" Виктор Звагельский. Он уточнил, что все будет зависеть от обстоятельств и ограничительных мер из-за COVID-19. Но, по его словам, работа в рамках предвыборной кампании для одномандатников начнется еще до утверждения.

Новички просят потесниться

Новые партии, получившие после единого дня голосования в 2020 году возможность участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей, тоже ведут активную подготовку. Партия Захара Прилепина "За правду" продолжает проводить региональные конференции в рамках подготовки к созданию межрегиональных предвыборных штабов. Первая уже прошла в Барнауле. Там представители СФО партии обозначили цели на год: преодолеть пятипроцентный барьер на думских выборах и сформировать фракцию, выдвинуть кандидатов по всем одномандатным округам и обеспечить избрание минимум 10 депутатов-одномандатников, принять участие в выборах депутатов заксобраний всех 39 субъектов РФ, в которых пройдут выборы в 2021 году с формированием фракций партии в большинстве из них. Следующая конференция состоится 23 января в Нижнем Новгороде и соберет отделения ЦФО. Позже такие мероприятия пройдут и в остальных федеральных округах. В годовщину создания партии - 1 февраля - пройдет II Всероссийская конференция "Время, вперед!".

В партии "Зеленая альтернатива" рассказали, что сейчас идет подбор кандидатов для списка в Госдуму и по одномандатным округам. Съезд намечен на конец мая - начало июня, но дата еще не определена. В партии также планируют выдвигать своих кандидатов в большинство законодательных собраний, выборы в которые пройдут по территории страны.

Партия "Новые люди", показавшая на выборах в 2020 году лучший результат среди "новичков", планирует съезд на лето. "Надеемся, что эпидемиологическая обстановка к этому времени улучшится", - прокомментировала "РГ" планы пресс-секретарь партии Екатерина Еременко. Список кандидатов, по ее словам, сейчас формируется и будет озвучен в ближайшее время. "Мы намерены сформировать фракцию в парламенте. Поэтому мы будем выдвигать и список, и около 200 кандидатов-одномандатников... Кроме того, наши кандидаты примут участие в выборах депутатов заксобраний ряда регионов. Для этого потребуется сбор подписей, но мы к этому готовы", - рассказала она.