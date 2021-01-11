Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 465-ФЗ "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О полиции""

Принят Государственной Думой 22 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Внести в пункт 14 части 1 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; N 27, ст. 3881; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; 2014, N 6, ст. 566; N 42, ст. 5615; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 31, ст. 4821; N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 26; N 11, ст. 1591; N 32, ст. 5076; 2019, N 42, ст. 5802; N 49, ст. 6963) изменение, изложив его в следующей редакции:

"14) доставлять в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации или в созданные в соответствии с подпунктом 21[4] пункта 2 статьи 26[3] Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" специализированные организации и (или) граждан, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище, в медицинские организации или указанные специализированные организации либо в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции; направлять и (или) доставлять на медицинское освидетельствование в соответствующие медицинские организации граждан для определения наличия в организме алкоголя или наркотических средств, если результат освидетельствования необходим для подтверждения либо опровержения факта совершения преступления или административного правонарушения, для расследования по уголовному делу, для объективного рассмотрения дела об административном правонарушении, а также проводить освидетельствование указанных граждан на состояние опьянения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;".

Президент Российской Федерации В. Путин