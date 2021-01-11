Помпео намерен внести Кубу в список "спонсоров терроризма"

До своего ухода в отставку госсекретарь США Майк Помпео и его внешнеполитическая команда намерены предпринять ряд радикальных внешнеполитических шагов, с тем чтобы, по их мнению, "узаконить собственное наследие и наследие администрации Трампа". Об этом Associated Press на условиях анонимности заявили три высокопоставленных источника в правительстве США. Данное решение может быть обнародовано уже в понедельник, 11 января.

Президент Дональд Трамп с самого начала своего правления занял жесткую позицию в отношении Кубы и повторно ввел многие санкции, которые ослабила или сняла в рамках более широкого сближения с Островом свободы администрация Обамы. Исключение Кубы из списка "государственных спонсоров терроризма" было ключевым компонентом этих усилий, а повторное включение страны в список, отмечают источники, являлось долгосрочной целью Помпео.

Поводом для столь недружественного шага, который в свое время осудило на площадке ООН международное сообщество, является то, что Гавана тесно сотрудничает с Венесуэлой, в отношении руководства которой Вашингтон ранее ввел жесткие ограничительные меры. Ожидается, что Помпео будет ссылаться на кубинскую поддержку венесуэльского лидера Николаса Мадуро в качестве основного оправдания этого шага.

Также на этой неделе Помпео, как ожидается, выступит с заявлением, в котором осудит Иран за его предполагаемое укрывательство и поддержку членов сети "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена (группировка запрещена в РФ - Ред.). В ноябре официальные лица США заявили, что Иран укрывал № 2 "Аль-Каиды" Абу Мухаммада аль-Масри, который был убит в августе израильскими агентами в Иране вместе со своей дочерью, вдовой сына бен Ладена Хамзы бен Ладена. Администрация Трампа неуклонно усиливала давление на Иран с тех пор, как уходящий президент отказался от ядерной сделки 2015 года в 2018 году и начал повторно вводить санкции, которые ранее были смягчены в соответствии с соглашением, направленным на сдерживание ядерной программы Ирана.

Наконец, источники в американской администрации не исключили того, что госдепартамент переведет повстанцев-хуситов в разряд "иностранной террористической организации". Рассмотрение этого вопроса уже вызвало жалобы от организаций по оказанию помощи, которые предупредили, что санкции могут оказаться катастрофическими для усилий по оказанию помощи голодающим мирным жителям Йемена, которые оказались вовлечены в конфликт между хуситами и правительством Йемена, поддерживаемый Саудовской Аравией. Роль Саудовской Аравии в войне в Йемене горячо обсуждалась законодателями США, безуспешно пытавшимися заблокировать продажу Эр-Рияду современного оружия, которое могло быть использовано в боевых действиях.