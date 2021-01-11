Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 482-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7597; 2015, N 21, ст. 2981; 2017, N 14, ст. 1994; 2018, N 53, ст. 8481; 2019, N 49, ст. 6953) следующие изменения:

1) дополнить статьей 33 следующего содержания:

"Статья 33

1. Владелец информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенного и (или) используемого гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами (в том числе от имени зарегистрированных средств массовой информации) для распространения информации на государственном языке Российской Федерации, государственных языках республик в составе Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации (далее - владелец ресурса в сети "Интернет"), может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, в случае ограничения владельцем ресурса в сети "Интернет" распространения пользователями сети "Интернет" общественно значимой информации на территории Российской Федерации (в том числе сообщений и (или) материалов зарегистрированных средств массовой информации) по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц либо установления владельцем ресурса в сети "Интернет" иных ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

2. Решение о признании владельца ресурса в сети "Интернет" причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, принимается Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителями по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации. Указанное решение незамедлительно направляется в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

3. Признание владельца ресурса в сети "Интернет" причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, влечет принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер к информационному ресурсу в сети "Интернет".

4. В течение суток с момента поступления решения, указанного в части 2 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, вносит информацию о владельце ресурса в сети "Интернет" в перечень владельцев ресурсов в сети "Интернет", причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации. Перечень владельцев ресурсов в сети "Интернет", причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

5. После внесения информации о владельце ресурса в сети "Интернет" в перечень владельцев ресурсов в сети "Интернет", причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, направляет владельцу ресурса в сети "Интернет" предупреждение о необходимости прекращения нарушения, послужившего основанием для вынесения решения, указанного в части 2 настоящей статьи, и об устранении ограничения распространения указанной в части 1 настоящей статьи общественно значимой информации и (или) иных ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

6. В случае, если владелец ресурса в сети "Интернет" не устранил ограничение распространения указанной в части 1 настоящей статьи общественно значимой информации и (или) иные ограничения, нарушающие право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, ограничивает полностью или частично доступ к соответствующему информационному ресурсу в сети "Интернет" с использованием технических средств противодействия угрозам, предусмотренных к установке и эксплуатации абзацами первым и вторым пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи".

7. В случае, если владелец ресурса в сети "Интернет" устранил ограничение распространения указанной в части 1 настоящей статьи общественно значимой информации и (или) иные ограничения, нарушающие право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, информирует об этом Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей.

8. На основании информации, поступившей от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации, отменяют решение о признании владельца ресурса в сети "Интернет" причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, или отказывают в его отмене.

9. В случае отмены решения о признании владельца ресурса в сети "Интернет" причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители направляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, соответствующее уведомление.

10. В течение суток с момента поступления уведомления, указанного в части 9 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, исключает информацию о владельце ресурса в сети "Интернет" из перечня владельцев ресурсов в сети "Интернет", причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, и прекращает применение к информационному ресурсу в сети "Интернет" предусмотренных законодательством Российской Федерации мер.

11. Порядок ведения перечня владельцев ресурсов в сети "Интернет", причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, внесения в него и исключения из него информации о владельцах ресурсов в сети "Интернет", состав содержащейся в перечне информации о них определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.";

2) статью 6 изложить в следующей редакции:

"Статья 6

1. Действие настоящего Федерального закона (за исключением статей 21 и 33 настоящего Федерального закона) и подпункта 7 части первой статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на граждан государств, которые приняли решение о запрете въезда граждан Российской Федерации на территории этих государств и об аресте активов граждан Российской Федерации по мотиву причастности граждан Российской Федерации к нарушениям прав человека в Российской Федерации.

2. Действие статьи 21 настоящего Федерального закона распространяется на лиц, деятельность которых подпадает под признаки, указанные в части 1 статьи 21 настоящего Федерального закона.

3. Действие статьи 33 настоящего Федерального закона распространяется на лиц, деятельность которых подпадает под признаки, указанные в части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона.".

Президент Российской Федерации В. Путин