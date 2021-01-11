Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. N 3491-р г. Москва "О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2020 года в области средств массовой информации"

1. Присудить премии Правительства Российской Федерации 2020 года в области средств массовой информации:

1) Елину Льву Николаевичу, генеральному директору акционерного общества "Издательский дом "Лев", - за персональный вклад в популяризацию детского чтения, создание коллекции тиражных детских журналов с отечественными героями, продвижение и популяризацию новой генерации отечественных авторов детской литературы;

2) Симоньян Маргарите Симоновне, главному редактору автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости", - за личный вклад в развитие средств массовой информации;

3) Петуховой Юлии Александровне, редактору отдела культуры службы главного редактора акционерного общества "Аргументы и факты", Дорофееву Андрею Викторовичу, заведующему отделом иллюстрации (главному художнику), сотруднику того же общества, - за серию материалов в еженедельнике "Аргументы и факты" в рамках проекта "Как нам обустроить Россию";

4) Коцу Александру Игоревичу, специальному корреспонденту отдела внутренней политики акционерного общества "Издательский дом "Комсомольская правда", Стешину Дмитрию Анатольевичу, специальному корреспонденту отдела внутренней и международной политики, сотруднику того же общества, - за репортажи из "горячих точек" (Сирия, Ливия, Донбасс) и освещение событий в Белоруссии;

5) Гусеву Павлу Николаевичу, генеральному директору закрытого акционерного общества "Редакция газеты "Московский Комсомолец", Спектору Петру Марковичу, первому заместителю главного редактора, Ростовскому Михаилу Семеновичу, обозревателю при главном редакторе, Меринову Алексею Викторовичу, главному художнику, сотрудникам того же общества, - за актуальность и достоверность информации на страницах газеты "Московский Комсомолец";

6) Сладкову Александру Валерьевичу, руководителю студии "Авторская программа Александра Сладкова" дирекции филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия", - за личный вклад в развитие репортерской деятельности и военной журналистики;

7) Ефимову Алексею Евгеньевичу, генеральному директору акционерного общества "Первый канал. Всемирная сеть", Борисову Дмитрию Дмитриевичу, продюсеру дирекции спецпроектов, главному редактору редакции средства массовой информации телеканала "ПОБЕДА", Хубовой Дарье Никитичне, генеральному продюсеру объединенной редакции в редакции телеканала "Время", креативному продюсеру редакции средства массовой информации телеканала "ПОБЕДА", Ильину Александру Витальевичу, советнику генерального директора, сотрудникам того же общества, - за создание нового тематического телеканала "ПОБЕДА";

8) Князевой Светлане Николаевне, генеральному директору областного государственного бюджетного учреждения "Областная телерадиокомпания "Русь", Бондареву Вадиму Анатольевичу, заместителю генерального директора по творчеству, Андреевой Дарье Викторовне, главному редактору отдела управления, Викторенко Галине Александровне, начальнику коммерческой службы, сотрудникам того же учреждения, - за создание и реализацию успешного областного народного телевизионного конкурса "Земский доктор";

9) Торгашину Роману Александровичу, директору автономной некоммерческой организации Информационный центр радиовещания, искусства и культуры "Вера, надежда, любовь", генеральному продюсеру радиопрограммы "Дело дня", Мангушевой Дарье Михайловне, продюсеру, соавтору радиопрограммы "Дело дня", сотруднице той же организации, - за продвижение благотворительного медиапроекта "Дело дня";

10) Рудику Александру Адамовичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "МЕЛ", Седовой Надежде Валентиновне, главному редактору основного подразделения, Акимовой Елене Игоревне, старшему редактору основного подразделения, Буглак Юлии Александровне, менеджеру проектов основного подразделения, сотрудникам того же общества, - за создание образовательного медиа "МЕЛ".

2. Минцифры России обеспечить изготовление почетных знаков лауреатов премии Правительства Российской Федерации 2020 года в области средств массовой информации, удостоверений к ним и дипломов, их вручение в установленном порядке и перечисление денежной части премии.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин