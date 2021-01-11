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11.01.2021 11:21
Рубрика: В мире

Прокуратура Литвы расследует случаи вакцинации от коронавируса вне очереди

Текст: Надежда Ермолаева

В Литве служба специальных расследований прокуратуры начала проверку информации о том, что четыре человека успели вне очереди сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры прибалтийской республики.

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Как стало известно местным СМИ, прививки были сделаны владельцу частной службы скорой медицинской помощи Ричардасу Усялису и членам его семьи. О факте нарушения узнали в начале года литовские депутаты, которые незамедлительно подали жалобу в прокуратуру.

Пока что неизвестно, какие меры наказания за такое необычное нарушение будут приняты в отношении желающих привиться как можно скорее. Скорее всего, в литовском законодательстве не предусмотрены какие-либо карательные меры для таких нарушителей.

Скандальную ситуацию уже прокомментировал президент Литвы Гитанас Науседа. Он назвал произошедшее "отвратительным цинизмом".

Напомним, что вакцинация началась в Литве за три дня до наступления Нового года. В первую очередь прививки, согласно правилам, делают персоналу больниц крупных городов. К сегодняшнему дню в республике привились от коронавируса более 22 тысяч человек.

За все время пандемии в Литве подтверждено более 159 670 случаев заболевания, умерло 2197 человек.

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