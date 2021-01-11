Прокуратура Литвы расследует случаи вакцинации от коронавируса вне очереди

В Литве служба специальных расследований прокуратуры начала проверку информации о том, что четыре человека успели вне очереди сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры прибалтийской республики.

Как стало известно местным СМИ, прививки были сделаны владельцу частной службы скорой медицинской помощи Ричардасу Усялису и членам его семьи. О факте нарушения узнали в начале года литовские депутаты, которые незамедлительно подали жалобу в прокуратуру.

Пока что неизвестно, какие меры наказания за такое необычное нарушение будут приняты в отношении желающих привиться как можно скорее. Скорее всего, в литовском законодательстве не предусмотрены какие-либо карательные меры для таких нарушителей.

Скандальную ситуацию уже прокомментировал президент Литвы Гитанас Науседа. Он назвал произошедшее "отвратительным цинизмом".

Напомним, что вакцинация началась в Литве за три дня до наступления Нового года. В первую очередь прививки, согласно правилам, делают персоналу больниц крупных городов. К сегодняшнему дню в республике привились от коронавируса более 22 тысяч человек.

За все время пандемии в Литве подтверждено более 159 670 случаев заболевания, умерло 2197 человек.