Путин, Алиев и Пашинян подписали новое заявление по Карабаху

Лидеры России, Азербайджана и Армении после переговоров в Кремле подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в Нагорном Карабахе. Будет создана рабочая группа под руководством вице-премьеров трех стран, в ближайшее время будут представлены конкретные планы развития транспортной инфраструктуры и экономики региона, заявил Владимир Путин по итогам встречи.

"Мы пришли к выводу, что условия соглашения (по Карабаху - прим. "РГ") в целом соблюдаются, не отмечается никаких серьезных инцидентов", - констатировал Путин. Российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед обеими сторонами, сказал он. В Нагорный Карабах вернулось уже свыше 48 тысяч перемещенных лиц и беженцев, идет настойчивая работа по восстановлению инфраструктуры, энергетики, жилых строений, продолжил президент России.

"Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе. Имею в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов", - заявил Путин. "С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трех правительств. Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона", - сообщил он.

Путин уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу, и - без всяких сомнений - и региону в целом, а значит, и интересам России.