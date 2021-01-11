Путин назвал задачи трехсторонней рабочей группы по Карабаху

Обстановка в Нагорном Карабахе спокойная, вернулись уже свыше 48 тысяч беженцев. Есть все предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования конфликта на справедливой основе, заявил президент России на переговорах с лидерами Азербайджана и Армении в Москве. Вопросами разблокирования торговых и транспортных связей в регионе и открытия границ займется специальная трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров трех стран.

Начиная переговоры, Владимир Путин выразил признательность коллегам за то, что откликнулись на предложение обсудить ход реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху и дальнейшие шаги по преодолению проблем и налаживанию мирной жизни в регионе. Президент подчеркнул, что Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями с обеими государствами, поэтому с тревогой и искренним переживанием следила за конфликтом.

Путин поблагодарил за позитивно воспринятые активные посреднические усилия России, которые были направлены на то, чтобы помочь остановить кровопролитие и добиться устойчивого прекращения огня. "Мы с вами находились в постоянном контакте, вместе искали компромисс", - сказал он. В результате общих усилий и ночных телефонных переговоров было согласовано трехстороннее заявление. В нем говорилось о полном прекращении военных действий, отправке в регион российских миротворцев, и - что особенно важно - о необходимости оказать мирному населению всемерную и эффективную помощь в возвращении к нормальной жизни, заметил президент.

Во всех своих действиях Россия стремилась следовать ключевым наработкам, достигнутым в Минской группе ОБСЕ и продолжает сверять с ней свои действия, добавил Путин. Напомним, вчера, в преддверии встречи по Нагорному Карабаху, он провел телефонный разговор с президентом Франции.

"Трехсторонние договоренности последовательно реализуются", - оценил президент. "По нашему убеждению, это создает предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах азербайджанского и армянского народов", - сказал он.

"Сейчас обстановка в регионе спокойная", - продолжил Путин. Немало делается для возвращения перемещенных лиц и беженцев - с 14 ноября уже вернулись свыше 48 тысяч человек, сказал он. При посредничестве России был произведен обмен телами погибших. Работает центр гуманитарного реагирования, его сотрудники занимаются и восстановлением тепло- и энергоснабжения. Из России было доставлено свыше 1,5 млн тонн гуманитарных грузов. В регионе обнаружено и уничтожено более 22 тысяч взрывоопасных предметов.

Президент предложил наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении. Это деятельность российских миротворцев, уточнение демаркационных линий, решение гуманитарных проблем, охрана объектов культурного наследия. Вопросами разблокирования торговых и транспортных связей в регионе, а также открытия границ займется специальная трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров.

Путин надеется, что сегодняшние переговоры послужат обеспечению прочного мира, безопасности и социально-экономического развития региона.