Федеральная разведывательная служба Германии (BND) впервые предстанет перед Европейским судом по правам человека по обвинению в мониторинге электронных писем миллионов немцев, что запрещено законом. О том, что в Страсбурге приняли жалобу организации "Репортеры без границ", узнала Sddeutsche Zeitung.

Как отмечает газета, "до сих пор попытки привлечь немецкую спецслужбу к ответу за нелегальную слежку за гражданами разбивались о 2,5-метровый забор, который скрывает сотрудников берлинской штаб-квартиры BND не только от иностранных агентов и террористов, но и от немецкого правового государства". Впервые правозащитники подали иск против незаконных методов разведки в 2013 году, когда на весь мир прогремели разоблачения Cноудена. Однако суд в Лейпциге даже не стал его рассматривать. Судиться с BND разрешено лишь тем, кто подвергся такой слежке. А это, понятное дело, недоказуемо.