Число жертв аварии с военной колонной выросло до четырех

В Московской области скончался еще один военнослужащий, попавший в ДТП на трассе М-9. Таким образом, как уточняет источник ТАСС, количество жертв аварии достигло четырех.

В общей сложности при столкновении гражданского самосвала и военных автобусов травмы получили не менее десяти человек. Из них двое скончались на месте, еще двое скончались на руках у врачей. Раненых везут в госпиталь имени А.В. Вишневского. У одного из пациентов - крайне тяжелое состояние.

Отмечается, что пострадавших в аварии может быть больше - некоторых раненых в больницы сами везли попутные водители.