Как переносят холода животные Московского зоопарка

Животные столичного зоопарка готовы к морозу. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Московского зоосада.

Как рассказали специалисты, обитателей зоопарка можно условно разделить на три категории морозоустойчивости: тех, кто радуется холодам и свободно гуляет, теплолюбив и переведен в обогреваемые помещения, а также тех, кто впал в зимний сон или спячку.

"В морозную и снежную погоду наиболее комфортно себя чувствуют овцебыки, домашние яки, белые медведи и тундровые волки, ареол обитания этих животных вполне похож на климат средней полосы России, - рассказали в пресс-службе. - Небольшие холода спокойно переносят азиатские слоны, а азиатские львы с удовольствием играют в снегу. Вопреки распространенному мнению, зиму хорошо переносят панды - как большие, так и малые, в связи с тем, что в Китае этот сезон тоже весьма суров".

Однако даже для тех, кто зимой свободно гуляет в уличных вольерах, всегда есть возможность зайти в обогреваемое помещение. В частности, в закрытых вольерах больших панд в зимний период поддерживается температура от 10 до 13 градусов.

Среди теплолюбивых видов, например, дикдики Кирка, капибары, тапир, карликовый бегемот, фламинго, большая часть приматов. В их зимних вольерах поддерживается комфортная для них температура - в частности, для капибар она на уровне 23-25 градусов.

"Зимний режим работы Московского зоопарка уже учитывает существенный спад температуры, - добавили в пресс-службе. - В зависимости от ситуации могут быть приняты небольшие коррективы, в частности, к режиму кормления. Например, при температуре ниже минус 15 бамбук замерзает, поэтому больших панд будут кормить во внутреннем вольере".

Отдельный режим для тех, кто впал в зимний сон или спячку. Для них предварительно готовят пространство - к примеру, для медведей оборудуют берлоги, для енотов утепляют домики, создают особый температурный режим в холодильниках для тушканчиков и так далее. На этих животных понижение температуры на улице влияния не окажет.