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Рубрика: Экономика

Время, вперед

Какие онлайн-курсы москвичи могут пройти бесплатно
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 2(8353)
Как лихо управлять личным временем и всюду успевать? Как правильно составить резюме и найти работу мечты? Эти и другие секреты успеха раскроют авторы бесплатных онлайн-курсов, которые запустил Центр развития карьеры московского комплекса "Техноград" на ВДНХ.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, запись на занятия уже открыта. Присоединиться к ним может любой желающий. В этом онлайн-деле, как и в другом, нужен лишь ноутбук или смартфон с выходом в интернет. Список курсов опубликован на сайте Центра развития карьеры "Технограда". Выбор есть, поэтому потребуются еще немного свободного времени и желание развиваться. Первые занятия стартуют 12 января. В этот день начнут учиться те, кто решил повысить свою самооценку, побороть трудности в общении с людьми и перестать зависеть от чужого мнения. Одержать маленькую победу над своими страхами за шесть уроков поможет психолог Марина Коробова, которая регулярно проводит мастер-классы, семинары и тренинги по саморазвитию. Еще одна серия мини-тренингов возьмет старт 13 января. Бизнес-тренеры Евгений Андросов и Елена Шацкая подскажут, как выстраивать жизненные цели, тренировать силу воли, вырабатывать полезные привычки, управлять временем и своими эмоциями. А владелец бизнеса и автор многочисленных тренингов Владимир Замотин расскажет, как защищать, презентовать и продавать собственные идеи. Его авторский курс начнется 18 января.

Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости
Какие профессии в Москве ушли в прошлое

Отдельные онлайн-занятия подготовлены для женщин, желающих вопреки стереотипам построить успешную карьеру. К примеру, один из таких курсов стартует 13 января. Москвичкам расскажут, как стать успешной, не прибегая к помощи семьи или знакомых. Лучшие слушательницы получат сертификаты на карьерную онлайн-консультацию. Похожие занятия с 25 января будет вести карьерный психолог Галина Романова. Она подскажет, как в условиях жесткой конкуренции на рынке труда найти интересную работу. Психолог разъяснит, что мешает, а что помогает поиску, поможет прописать четкую цель, составить эффективное резюме и подготовиться к собеседованию. Еще один курс, но уже по самооценке, который стартует 25 января, будет интересен молодым мамам. На вебинарах эксперты попробуют вместе побороть неуверенность, которая возникла после рождения ребенка и продолжительного декретного отпуска.

Успешный бизнесмен Владимир Замотин расскажет, как выгодно продать свою идею

Интересный сетевой курс предлагает знаток технологии продвижения в соцсетях Влад Матвеев. Он расскажет о своем опыте создания популярного канала и даст советы начинающим блогерам: "Этой сферой я начал заниматься почти три года назад, познакомившись с известными коллегами - Russian.Deadpool и другими. Пришла идея работать с похожим контентом. Я надел костюм известного супергероя Black Panther и стал танцевать в различных локациях нашей столицы. Развитием и контентом занималась целая команда, был простроен подробный контент-план и продуманы способы его продвижения. Вы спросите меня: возможно ли на этом заработать денег? Отвечу честно - да! Но это не так просто..."

Кстати

Выбрать бесплатный онлайн-курс по своим интересам и записаться на него можно на сайте Центра развития карьеры "Технограда" - crk.technograd.moscow.

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