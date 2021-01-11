Морозы в столице ослабнут к Крещению

Стала известно, какая погода будет на православное Крещение в столичном регионе. Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, сильные морозы в столичном регионе ослабеют.

- Самой холодной ждем эту неделю, максимально низкие значения могут быть 13 и 14 января, воздух в эти дни будет холоднее климатической нормы на 7 и более градусов, - рассказала Позднякова. - Так, в ночные часы воздух может остывать до -22, днем не выше -15. При этом в четверг, 14 января, может выпасть до 5 см снега. К выходным дням температура воздуха начнет теплеть. Однако, из-за сильного северного ветра москвичи могут и не почувствовать перемен. В Крещенскую ночь ожидаем не ниже -10, днем будет около -5, осадки маловероятны. Такая погода после затяжных морозов покажется приятной, она позволит православным москвичам по традиции окунуться в прорубь.