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11.01.2021 09:03
Рубрика: Общество

Московский зоопарк запустил акцию по сбору елок для животных

Текст: Ирина Огилько
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

В Московском зоопарке начали акцию по сбору елок и сосен. Хвойные деревья пойдут на нужды обитателей, сообщили "РГ" в пресс-службе столичного зоосада.

Фото: iStock
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Хвойными деревьями украсят вольеры животных, чтобы обитатели зоопарка могли ими играть или грызть. Ведь хвоя очень полезный продукт, она содержит большое количество витамина С, аминокислоты и каротин. Но принимают елки и сосны только от организаций, у которых они остались нераспроданными. Сдать их можно до 20 января. Домашние елки не принимают, так как на них присутствуют остатки мишуры, искусственного снега, к тому же на такие деревья нет документов о качестве продукции.

Напомним, что частники могут сдать новогодние деревья в один из 550 пунктов "Елочного круговорота", стартовавшего второго января в городе. Обязательное условие для принятия деревьев - отсутствие на них мишуры, игрушек и напыления. Собранные в рамках этой акции ели пойдут на щепу для нужд особо охраняемых территорий.

Отметим, что в разных странах новогодние ели используют для разных нужд. В Германии жители выносят из своих домов и квартир около 27 миллионов елок. Эти деревья идут на корм животным. В Польше собранные деревья перерабатывают в брикеты для отапливания помещений. Новогодние елки помогают прогревать около 700 квартир площадью 60 квадратных метров в течение года. А в Нью-Йорке проводят фестиваль Мульчи. В рамках фестиваля деревья перерабатывают в щепу, ей укрывают корни деревьев на зиму. В прошлом году на фестивале было переработано более 50 тысяч деревьев.

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