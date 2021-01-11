Москвичам напомнили о завершении моратория на поверку электросчетчиков

В январе истекает мораторий, введенный из-за пандемии, на поверку электросчетчиков в столичных квартирах. Подробности рассказали "РГ" в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании.

Как напомнили в пресс-службе компании, в период коронавирусных ограничений с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года на поверку электроприборов на территории страны был установлен мораторий. Его действие заканчивается в январе, поэтому москвичам рекомендовано провести уже в январе ревизию приборов учета энергоресурсов и уточнить срок поверки измерительных устройств, указанный в их документации.

В противном случае уже с января нынешнего года в течение 3 месяцев плата за коммунальные услуги будет рассчитываться по средним величинам показаний прибора учета за последние полгода, а с апреля 2021 года - по нормативам потребления коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 1,5.